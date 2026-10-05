Colisión de dos embarcaciones deja al menos 22 muertos en el río Congo

Al menos 22 personas fallecieron como consecuencia de la colisión de dos embarcaciones en el río Congo, en la República Democrática del Congo, dijo un funcionario.

El incidente tuvo lugar cerca de la localidad de Ngombe, en el territorio de Lukolela, al oeste de la provincia de Equateur, alrededor de las 01:00 GMT del sábado, declaró a Reuters Crispin Mputu, consejero provincial de Interior.

En la colisión se vieron implicadas dos embarcaciones que navegaban por el río. Una era una embarcación comercial que operaba entre Kinshasa y Mbandaka, mientras que la otra era un barco de pasajeros que viajaba desde la provincia de Mongala a Kinshasa, explicó Mputu.

El impacto provocó el hundimiento de la embarcación de pasajeros. Una fuente de seguridad declaró a Reuters que llevaba 163 pasajeros a bordo.

Se han recuperado y enterrado 22 cadáveres, mientras que 59 personas fueron rescatadas, dijo Mputu. Añadió que es posible que otras víctimas hayan quedado sepultadas en otros lugares.

La embarcación hundida permanece sumergida a una profundidad de 12 metros y las labores de rescate continuaban, según Mputu.