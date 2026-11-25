El salvadoreño Kilmar Ábrego García, cuya deportación irregular a El Salvador se convirtió en uno de los casos más controvertidos de la política migratoria del presidente Donald Trump, llegó este miércoles a España tras alcanzar un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos para abandonar el país.

Testigos de Reuters observaron al hombre, de 31 años, salir del aeropuerto español con una gorra de los Chicago Bulls y gafas de sol, antes de abordar un automóvil sin ofrecer declaraciones a los medios.

Su llegada a territorio español marca un nuevo capítulo en una disputa legal que alcanzó a la Corte Suprema de Estados Unidos, después de que el gobierno estadounidense lo enviara en marzo de 2025 a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a que existía una orden judicial que impedía su deportación a ese país por el riesgo de persecución.

El traslado a España se produjo después de meses de controversias entre la defensa del salvadoreño y la administración Trump, que inicialmente reconoció que su expulsión había sido resultado de un error administrativo.

Abogado califica la salida de EU como una victoria

El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó en Madrid que su cliente consiguió salir de Estados Unidos como hombre libre, mediante un vuelo comercial y hacia un país elegido por él mismo.

El defensor consideró que el resultado representa una victoria porque la posibilidad de abandonar territorio estadounidense era uno de los objetivos que su representado buscaba desde agosto de 2025.

Sandoval-Moshenberg también explicó que la estancia en España será temporal y que el salvadoreño podría explorar alternativas legales para regresar a Estados Unidos durante una futura administración presidencial.

Entendemos que, con el Gobierno de Trump, nunca va a recibir un trato justo", declaró el abogado.

Además, expresó su confianza en que Ábrego García podrá regresar al país como residente permanente legal cuando cambie el gobierno estadounidense.

Kilmar Ábrego García va a durar mucho más que Donald Trump y volverá a Estados Unidos como residente permanente legal con el próximo Gobierno", sostuvo.

Abrego García, residente de Maryland y casado con una estadounidense, fue una de las más de 200 personas enviadas al tristemente célebre Centro de Confinamiento para Terroristas de El Salvador. AFP

¿Por qué deportaron por error a Ábrego García a El Salvador?

El caso se convirtió en un referente de las controversias sobre la política de deportaciones de la administración Trump debido a que Ábrego García fue expulsado a El Salvador en marzo de 2025, a pesar de contar con una resolución judicial que impedía enviarlo a ese país por temor a que enfrentara persecución.

Tras su llegada, fue recluido en una megacárcel salvadoreña, situación que provocó cuestionamientos legales y políticos en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses reconocieron que la deportación había sido un "error administrativo", aunque durante varios meses argumentaron que no podían gestionar su regreso.

La controversia llegó hasta la Corte Suprema, que ordenó al gobierno de Trump facilitar el retorno del salvadoreño.

Finalmente, Ábrego García regresó a Estados Unidos en junio de 2025, después de que la administración estadounidense cumpliera con la orden judicial.

Trump intentó deportarlo a Liberia

El retorno del salvadoreño no terminó con el conflicto migratorio.

Después de su llegada a Estados Unidos, el gobierno intentó deportarlo a Liberia, en África occidental, mientras enfrentaba un procedimiento relacionado con una acusación de tráfico de migrantes.

Sin embargo, esa acusación fue desestimada por un juez estadounidense, lo que representó otro revés para los intentos de las autoridades de expulsarlo del país.

La sucesión de decisiones judiciales convirtió a Ábrego García en una figura emblemática para los críticos de la estrategia migratoria de Trump, quienes cuestionaron el cumplimiento de las resoluciones judiciales y las condiciones de su deportación.

Estados Unidos critica la llegada del salvadoreño a España

La salida de Ábrego García generó una reacción del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que calificó su traslado como una "autodeportación" en una publicación difundida en la red social X.

La dependencia también cuestionó la elección de España como destino y lanzó críticas contra la política migratoria del gobierno encabezado por el Partido Socialista Obrero Español.

"Las políticas radicales de fronteras abiertas de España han convertido a este país, en otro tiempo grande, en un caldo de cultivo para migrantes ilegales", señaló el organismo.

Las declaraciones se producen en medio de diferencias entre Washington y Madrid por las políticas de regularización migratoria impulsadas por el gobierno español, que ha defendido medidas para otorgar reconocimiento legal a cientos de miles de personas en situación irregular.

El caso de Ábrego García añade así un componente diplomático a una controversia que comenzó con una deportación cuestionada por los tribunales estadounidenses.