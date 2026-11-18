Lado V y Son of a Pitch unen fuerzas para crear Lado V: SOP
Lado V y Son of a Pitch anuncian su unión para crear Lado V: SOP, un nuevo grupo mexicano que integra relaciones públicas, redes sociales, posicionamiento, producción, contenido, eventos y experiencias
La integración responde a una necesidad que ambas agencias identificaron trabajando con sus clientes: desarrollar proyectos en los que todas las áreas colaboren desde el inicio con un mismo objetivo. Lado V aporta su experiencia en comunicación y posicionamiento, mientras que Son of a Pitch suma su conocimiento en producción y experiencias.
"Durante mucho tiempo hablamos sobre cómo podíamos ampliar nuestra oferta sin perder la especialización de cada equipo. Hoy comenzamos a construir un grupo capaz de desarrollar ideas más completas y llevarlas mucho más lejos", señalaron Fernando Esquivel y Alejandro Vázquez-Vela, Co-CEOs de Lado V: SOP.
Actualmente, el grupo trabaja con marcas como Wella, Grupo Stellantis, Patriot Aviation, Grupo Peñafiel y Alpura, entre otras. Esta nueva estructura permitirá que los equipos trabajen de manera coordinada desde el inicio de cada proyecto, con una visión compartida y procesos más ágiles.
Lado V: SOP es también el punto de partida de un plan de expansión que contempla la incorporación de nuevas agencias, talento y especialidades. El objetivo es construir uno de los grupos de comunicación más relevantes de México y convertirse en un aliado estratégico para las marcas.
Acerca de Lado V: SOP
Lado V: SOP es un holding mexicano fundado por Fernando Esquivel y Alejandro Vázquez-Vela a partir de la unión entre Lado V y Son of a Pitch. Reúne experiencia en relaciones públicas, redes sociales, influencer marketing, creatividad, producción audiovisual, eventos y experiencias.
Actualmente, el holding está integrado por Lado V y Son of a Pitch. Desde esta estructura desarrolla proyectos para marcas como Wella, Grupo Stellantis, Patriot Aviation, Grupo Peñafiel, Studio F y Alpura, entre otras.
Para más información y entrevistas:
Fernanda Moro
Directora de las cuentas de estilo de vida y lujo en Lado V: SOP.