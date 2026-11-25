Broxel consolida 15 años de trayectoria con la certificación antisoborno ISO 37001:2025

El hub de infraestructura financiera mexicano obtuvo la acreditación bajo la versión más reciente del estándar internacional, fortaleciendo su modelo de gobierno corporativo, transparencia y ética empresarial.

CIUDAD DE MÉXICO, a 24 de noviembre de 2026.— En el marco de su décimo quinto aniversario de operaciones, Broxel ha alcanzado uno de los hitos institucionales más relevantes de su historia al obtener la certificación de su Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001:2025. Esta distinción corresponde a la versión más actualizada del estándar global diseñado para prevenir, detectar y enfrentar prácticas de soborno dentro de las organizaciones.

La acreditación fue otorgada a Servicios Broxel, SAPI de C.V., por Normalización y Certificación NYCE, S.C., organismo debidamente acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) bajo el registro SGAS-02/18. El certificado número 2024CRT-049, emitido el 15 de octubre de 2026 con vigencia hasta el 10 de noviembre de 2027, da continuidad al rigor normativo que la compañía mantiene desde noviembre de 2024. Fundada por el actuario Gustavo Gutiérrez Galindo, la empresa mexicana de medios de pago atiende actualmente a más de 30 millones de usuarios.

Blindaje integral en medios de pago y dispersión de recursos

El alcance de la certificación ISO 37001:2025 abarca prácticamente la totalidad de la operación de Broxelcomo hub de infraestructura financiera. Esto incluye la emisión de tarjetas, monederos electrónicos, vales físicos y digitales, medios de pago y sistemas de cobro, así como los procesos de administración, procesamiento, dispersión y distribución de estos productos.

Asimismo, el sistema certificado audita y regula:

La negociación, ejecución y seguimiento de contratos con socios comerciales.

Las actividades de control de la gobernanza e investigaciones internas.

La supervisión directa a cargo del Oficial de Cumplimiento para gestionar posibles conflictos de interés.

Este modelo parte de una exhaustiva evaluación de riesgos de soborno que contempla factores tanto internos como externos, alineándose estrictamente con la legislación antisoborno y la normativa de prevención de lavado de dinero (PLD) vigente en México.

Cumplimiento verificable bajo supervisión de la CNBV y Banxico

En un ecosistema financiero donde la transparencia resulta decisiva, la norma ISO 37001:2025 proporciona una validación independiente de que los procesos de la compañía se gestionan mediante controles verificables y bajo un esquema de mejora continua. Esta certificación complementa su operación regulada bajo las figuras de SOFIPO, SOFOM e IFPE, supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico).

Para una institución que dispersa recursos de terceros a gran escala, la confianza representa un activo estratégico fundamental. La acreditación respalda la solidez operativa de Broxel no solo ante clientes corporativos, aliados comerciales y autoridades regulatorias, sino también frente a los millones de trabajadores y familias mexicanas que reciben sus prestaciones laborales a través de sus soluciones financieras.

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Tres lustros impulsando la tecnología financiera en México

A lo largo de 15 años, Broxel ha desarrollado, con talento mexicano, una plataforma tecnológica robusta que conecta a empresas, comercios y usuarios finales, consolidándose como una pieza clave en la digitalización financiera del país. La obtención de la norma ISO 37001:2025 envía un mensaje contundente al mercado: el crecimiento sostenido de la firma se cimenta en la integridad y en una cultura de cumplimiento transversal.

Este logro se suma a un año de importantes avances en materia de seguridad y calidad operativa para la firma. En mayo de 2026, Broxel actualizó su certificación PCI DSS v4.0.1 —estándar global exigido por Visa y Mastercard para la protección de datos de tarjetahabientes—, la cual se integra a su portafolio de certificaciones internacionales junto con ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 e ISO 22301. Adicionalmente, en agosto se convirtió en la primera institución financiera tecnológica en recibir la certificación Modelo Global CIC 4.0 del Instituto Mexicano de Telemarketing, que avala la excelencia en la atención a clientes.

La autenticidad de esta certificación puede verificarse directamente en el portal oficial de NYCE www.nyce.org.mx