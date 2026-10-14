Investigan a dos policías por presunto uso excesivo de la fuerza en marcha por agua sucia 

La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco abrió una investigación formal contra dos policías estatales señalados por presunto uso excesivo de la fuerza durante la manifestación por la calidad del agua, realizada el pasado 11 de octubre afuera de Casa Jalisco.

Los dos elementos fueron presentados ante Asuntos Internos, instancia encargada de investigar posibles irregularidades en la actuación policial, luego de las agresiones registradas durante la movilización ciudadana.

Con esta medida, las autoridades estatales iniciaron el proceso para esclarecer los hechos y determinar si los agentes incurrieron en un uso indebido de la fuerza durante la protesta. Los elementos señalados son los primeros policías identificados y sujetos a investigación por estos hechos.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las posibles sanciones o el avance de las indagatorias.

La manifestación tuvo como motivo las inconformidades ciudadanas por la calidad del agua, un tema que ha generado preocupación entre habitantes de la entidad.