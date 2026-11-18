Vica Andrade, actriz y viuda del productor Memo del Bosque, habló sobre los problemas de salud que enfrentó durante varios años, entre ellos dolores articulares, insomnio, dificultades para respirar y alteraciones gastrointestinales que llegaron a afectar considerablemente su vida cotidiana.

La exconductora costarricense compartió su experiencia en una entrevista difundida por la clínica OTK Dental, donde recordó la incertidumbre que vivió después de consultar a diferentes especialistas sin encontrar una explicación definitiva para todos sus síntomas.

Aunque el video comenzó a circular este miércoles 18 de noviembre, Andrade aclaró que la conversación fue grabada hace tres años y que actualmente su calidad de vida ha mejorado, después de recibir atención médica para algunas de sus molestias.

¿Qué problemas de salud enfrentó Vica Andrade?

Durante la entrevista con la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo, Vica Andrade describió una serie de síntomas que comenzaron a manifestarse años atrás y que progresivamente dificultaron sus actividades cotidianas.

"Me truenan todas las articulaciones, falta de sueño, insomnio, falta de aire, taquicardia, mucho cansancio, mucha pesadez en todas las piernas, los brazos, hormigueo en las manos, calambres", relató.

La conductora también mencionó dolores constantes en la mandíbula, sensación de oídos tapados, tinnitus, vértigo y contracturas musculares que aparecían incluso cuando realizaba movimientos sencillos.

A estos problemas se sumaron alteraciones gastrointestinales que, según explicó, le dificultaban alimentarse y provocaron una pérdida importante de peso. En aquella etapa llegó a pesar aproximadamente 46 kilogramos.

Andrade reconoció que la acumulación de molestias terminó por afectar su estado emocional, especialmente porque no sabía qué estaba provocando sus síntomas ni cómo conseguir alivio.

vica andrade

¿Qué enfermedades le diagnosticaron a Vica Andrade?

Uno de los aspectos que más preocupaban a Vica Andrade era la variedad de explicaciones que recibió durante sus consultas médicas.

La exconductora explicó que algunos especialistas mencionaron la posibilidad de enfermedades neurológicas, mientras que otros relacionaron sus síntomas con trastornos musculoesqueléticos, problemas hepáticos y cambios hormonales.

"Me dijeron que tenía como principios de Alzheimer con una resonancia que me hicieron de mi cerebro, otro neurólogo me dijo que lo que traía era fibromialgia", recordó.

También señaló que, poco antes de grabar la entrevista, otro médico le había hablado de una posible espondiloartritis seronegativa, término que comprende distintas enfermedades inflamatorias capaces de afectar las articulaciones y la columna vertebral.

Sin embargo, Andrade no presentó estos padecimientos como un diagnóstico único y definitivo. Por el contrario, explicó que las distintas opiniones médicas habían dificultado encontrar una respuesta sobre su condición.

"No sabes qué hacer, he buscado tanto y conmigo no he podido. No he encontrado a ciencia cierta qué es lo que pasa", expresó durante la conversación.

Vica Andrade aclara que su salud mejoró después de grabar el video

La difusión de la entrevista generó preocupación entre los seguidores de Vica Andrade, especialmente por las imágenes en las que aparece llorando mientras recuerda los dolores que enfrentaba.

No obstante, la conductora utilizó sus redes sociales para explicar que la grabación corresponde a una etapa anterior de su vida y que desde entonces ha experimentado cambios positivos en su bienestar.

"Muchísimas gracias, Dra. Ha sido un duro proceso. Este video lo grabamos hace 3 años en la etapa más difícil y desde ahí me ha cambiado la vida. Eres maravillosa", escribió Andrade en X.

Durante la entrevista original, la exconductora habló sobre el alivio que experimentó después de someterse a un procedimiento odontológico relacionado con sus molestias mandibulares.

En octubre de 2023, Andrade también había compartido públicamente que continuaba en tratamiento después de retirarse los implantes mamarios, intervención a la que se sometió en marzo de ese año.

¿Qué pasó con Vica Andrade tras la muerte de Memo del Bosque?

La reaparición del testimonio ocurre más de un año después del fallecimiento de Guillermo Memo del Bosque, productor de televisión con quien Andrade formó una familia.

Del Bosque murió el 7 de abril de 2025, a los 64 años, después de enfrentar durante varios años un linfoma de Hodgkin, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017.

Durante ese proceso, Vica acompañó a su esposo en diferentes etapas de su tratamiento, mientras también enfrentaba sus propios problemas de salud.

Después de su fallecimiento, la exconductora ha compartido distintos mensajes en redes sociales para recordar al productor y hablar sobre el duelo que vive junto con sus hijos.

bgpa