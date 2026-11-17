Lo que comenzó como una serie de llamadas y conversaciones por internet terminó por convertirse en una historia de amor para Sabine Moussier, quien llegó a imaginar una boda sin saber lo que se escondía detrás de aquella relación.

Sabine Moussier confiesa que fue víctima de un engaño amoroso

Durante un encuentro con medios de comunicación, Sabine Moussier recordó una de las experiencias más inesperadas de su vida sentimental. La actriz confesó que mantuvo una relación a distancia con un hombre que utilizaba fotografías de otra persona para comunicarse con ella.

La revelación surgió cuando los reporteros mencionaron el caso de una mujer que habría sido engañada por alguien que se hacía pasar por el cantante Pablo Alborán. Al escuchar la historia, la intérprete reconoció que había atravesado por una situación similar.

Aunque evitó revelar la identidad del responsable, Moussier explicó que, a diferencia del caso mencionado por la prensa, ella no pensaba que estuviera hablando con una celebridad. Lo que despertó su interés fue el atractivo físico del supuesto hombre.

“No era actor. Para mí era un chavo muy guapo que no tenía nada que ver con el medio. Y no, era otra persona”, recordó.

En aquel momento, la actriz todavía no estaba familiarizada con el funcionamiento de Instagram y desconocía algunas de las posibilidades que ofrecían las redes sociales para conocer personas o comprobar si las fotografías que recibía correspondían con la realidad.

El contacto se mantenía mediante llamadas telefónicas e imágenes que el hombre le enviaba. Sin embargo, nunca le proporcionó un perfil de redes sociales que le permitiera conocer más detalles sobre su identidad.

Incluso hubo quienes cuestionaron las fotografías que recibía, pero Moussier no encontraba motivos para desconfiar de la posibilidad de mantener una relación con un hombre atractivo.

Sabine Moussier confesó que llegó a planear su matrimonio con un hombre que utilizaba una identidad falsa en internet. IG sabineoficial

Sabine Moussier tenía planes de casarse con el hombre que conoció en internet

El vínculo llegó a ocupar un lugar importante en la vida de la actriz de telenovelas. Más allá de disfrutar las conversaciones, comenzó a hacer planes a futuro que contemplaban abandonar su vida de soltera y compartir un hogar con aquella persona.

“Yo estaba enamorada, yo me iba a casar, yo me iba a ir a vivir con él”, confesó.

La experiencia que describió la actriz es conocida en internet como catfishing, una práctica en la que una persona utiliza una identidad falsa para establecer vínculos con otros usuarios, particularmente de carácter sentimental.

Entre las señales que pueden ayudar a identificar este tipo de engaños se encuentran las siguientes.

Evitar las videollamadas o los encuentros en persona.

Utilizar fotografías que pertenecen a otros usuarios.

Negarse a compartir perfiles personales en redes sociales.

Presentar inconsistencias en los datos sobre su identidad.

La actriz aseguró que el hombre nunca le pidió dinero, aunque prefirió reservarse los detalles cuando los reporteros le preguntaron sobre el intercambio de fotografías personales.

Tampoco reveló cuánto tiempo duró el romance ni cómo descubrió la verdadera identidad de su interlocutor. No obstante, reconoció que la ilusión de encontrar una pareja puede llevar a las personas a depositar su confianza en alguien que apenas conocen.

“Porque tenemos ilusión, porque tenemos esperanza, porque todavía creemos, porque hay todavía inocencia en nosotras”, expresó.

Sabine Moussier reveló que mantuvo una relación amorosa a distancia con un hombre que utilizaba fotografías ajenas. IG sabineoficial

Sabine Moussier encuentra en el teatro una nueva etapa profesional

Mientras aquella experiencia amorosa forma parte de su pasado, la actriz disfruta de su presente profesional como parte del elenco de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, una comedia que aborda las relaciones de pareja y la independencia femenina.

Moussier explicó que su participación en esta obra de teatro le ha permitido recuperar el ánimo y agradeció la oportunidad de trabajar en un proyecto que ha registrado una respuesta favorable durante sus presentaciones fuera de la capital mexicana.

De acuerdo con la intérprete, el elenco continuará ofreciendo funciones los viernes en el Teatro Renacimiento, además de presentaciones los sábados y domingos hasta mediados de diciembre.