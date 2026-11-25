El mundo del rock está de luto. Chris Campbell, histórico bajista de Bob Seger and the Silver Bullet Band, murió a los 78 años, dejando atrás una trayectoria de casi cinco décadas junto a una de las agrupaciones más representativas del rock estadounidense.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa, Courtney Campbell, quien informó a la revista Rolling Stone que el músico murió el pasado 22 de noviembre por causas naturales.

Su partida también provocó numerosas muestras de cariño de antiguos compañeros de banda, quienes recordaron no solo su talento musical, sino también la amistad que construyeron durante años de giras y presentaciones.

¿Quién fue el bajista Chris Campbell?

Chris Campbell fue un bajista estadounidense nacido en Detroit, Michigan, y criado en la cercana localidad de Plymouth. Desde joven estuvo vinculado a la escena musical de la región, un entorno que durante las décadas de los sesenta y setenta se convirtió en uno de los principales semilleros del rock estadounidense.

Su nombre quedó estrechamente ligado al de Bob Seger, con quien construyó una relación profesional que se prolongó durante aproximadamente 50 años.

Aunque no siempre estuvo bajo los reflectores, Campbell fue uno de los músicos fundamentales de la Silver Bullet Band. Su bajo aportó la solidez rítmica que caracterizó las grabaciones y presentaciones de la agrupación, acompañando la voz y las composiciones de Seger a lo largo de distintas etapas de su carrera.

¿Cómo comenzó su historia con Bob Seger?

La relación musical entre Campbell y Bob Seger comenzó en 1969, cuando una circunstancia inesperada le abrió las puertas de una carrera que terminaría marcando su vida.

En aquel momento, Dan Honaker, bajista del Bob Seger System, sufrió una fractura de muñeca en un accidente de motocicleta, poco antes de comenzar una gira. Ante la necesidad de encontrar un sustituto, Campbell recibió la oportunidad de ocupar su lugar.

El músico tuvo apenas una semana para aprender el repertorio y prepararse para las presentaciones. De hecho, inicialmente pensó que se trataba de un trabajo temporal.

Sin embargo, su talento y capacidad para integrarse al grupo hicieron que volviera a colaborar con Seger algunos años después.

En 1974, cuando el cantante consolidó la formación de Bob Seger and the Silver Bullet Band, Campbell se convirtió en uno de sus integrantes fundamentales.

Su legado con la Silver Bullet Band

La trayectoria de Campbell coincidió con algunos de los momentos más importantes de Bob Seger. Durante décadas, acompañó al cantante en grabaciones, giras y conciertos que ayudaron a convertir a la Silver Bullet Band en una referencia del rock estadounidense.

Su bajo formó parte de una propuesta musical que combinaba rock clásico, blues y elementos del llamado heartland rock, un estilo asociado con historias cotidianas, experiencias personales y la identidad de la clase trabajadora estadounidense.

La agrupación también destacó por su fuerza en directo. Campbell participó en cientos de presentaciones y contribuyó a desarrollar esa conexión musical que convirtió sus conciertos en una de las principales fortalezas del proyecto.

En una entrevista con Classic Rock en 2013, el bajista recordó la intensidad de aquellos primeros años de actividad, cuando la banda realizaba presentaciones constantemente. Explicó que la cantidad de conciertos les había permitido alcanzar una coordinación extraordinaria sobre el escenario.

Los discos más importantes en los que participó Chris Campbell

Uno de los aspectos más destacados de su carrera fue su participación en algunas de las producciones más reconocidas de Bob Seger and the Silver Bullet Band.

Entre los álbumes asociados con su trayectoria se encuentran:

Live Bullet (1976) . Grabado durante dos presentaciones en el Cobo Arena de Detroit en septiembre de 1975, este álbum en directo fue decisivo para proyectar a Bob Seger a escala nacional.

Night Moves (1976) . Considerado uno de los discos más importantes de la carrera de Seger, incluyó la canción homónima que se convertiría en uno de sus mayores éxitos.

Stranger in Town (1978) . Esta producción incluyó canciones emblemáticas como Hollywood Nights , Still the Same y We've Got Tonight, y reafirmó la presencia de Seger dentro del panorama del rock estadounidense.

Against the Wind (1980) . Otro de los grandes trabajos de su discografía. El álbum alcanzó el primer puesto del Billboard 200 y obtuvo el premio Grammy al mejor álbum de rock por un dúo o grupo en 1981.

Disputa por regalías con Bob Seger

La larga colaboración entre ambos músicos también tuvo momentos complicados.

En 2021, Campbell presentó una demanda contra Bob Seger y su histórico representante, Punch Andrews, por una disputa relacionada con regalías que consideraba pendientes por su trabajo musical.

El conflicto llegó a los tribunales, pero sus reclamaciones relacionadas con las regalías de las grabaciones fueron finalmente desestimadas.

Este episodio formó parte de los últimos años de su trayectoria profesional, después de haber compartido prácticamente medio siglo de actividad musical con Seger.

Compañeros de banda despiden a Chris Campbell

La noticia de su muerte provocó mensajes de tristeza entre quienes compartieron con él escenarios, grabaciones y giras.

Uno de los primeros en expresar sus condolencias fue Jim “Moose” Brown, músico que se incorporó a la Silver Bullet Band en 2006.

En su mensaje recordó que, cuando llegó a la agrupación, Campbell ya llevaba más de 35 años trabajando junto a Bob Seger.

Brown destacó los momentos musicales que compartieron, las experiencias durante las giras y la amistad que construyeron. También elogió su talento y señaló que su trabajo estaba presente en las grabaciones de la agrupación.

Por su parte, la cantante Shaun Murphy, quien también formó parte de la Silver Bullet Band, expresó su tristeza por la pérdida de un amigo de muchos años y envió sus condolencias a Courtney Campbell y a sus tres hijas.