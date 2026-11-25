El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de Andy Taylor, guitarrista de la banda británica Duran Duran, quien falleció a los 65 años luego de enfrentar durante varios años un cáncer de próstata.

La noticia fue dada a conocer este 25 de noviembre mediante un comunicado compartido por su familia y sus antiguos compañeros de agrupación. En el mensaje informaron que el músico murió pacíficamente el lunes 23 de noviembre, en su casa y acompañado por sus seres queridos.

Taylor fue una pieza importante en los primeros años de Duran Duran y contribuyó con su talento a construir el sonido que llevó al grupo a convertirse en uno de los referentes de la música británica de las décadas de los 80 y 90.

El músico británico Andy Taylor dejó una huella en la historia de Duran Duran. Foto: X@soylrodriguez

¿De qué murió Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran?

De acuerdo con el comunicado, el músico perdió la vida después de una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata, enfermedad que enfrentó durante sus últimos años.

Su familia destacó la fortaleza con la que vivió este proceso y recordó que, pese a las dificultades, nunca perdió su entusiasmo por la vida ni el cariño de quienes lo rodeaban.

Tracey, esposa del guitarrista, compartió unas palabras para despedirlo y explicar lo que Andy significaba para sus seres queridos.

Para el mundo, Andy era un guitarrista brillante, pero para nosotros, era el esposo más maravilloso, un papá amoroso y el abuelo más orgulloso. Era la roca de nuestra familia", expresó.

También señaló que, aunque la música le permitió vivir experiencias extraordinarias y recorrer distintos lugares, su prioridad siempre fue estar cerca de su familia.

La esposa del artista agradeció las muestras de cariño que recibió de sus seguidores durante su enfermedad, pues aseguró que el apoyo de los fans de diferentes partes del mundo le brindó consuelo y fortaleza.

Andy enfrentó los últimos años con tanta valentía y determinación. Nunca se rindió, luchando hasta el mismísimo final, sin perder nunca su amor por la vida".

Andy Taylor, quien formó parte de Duran Duran, falleció el 23 de noviembre en su hogar Foto: X @goth_videos

¿Cuál fue la trayectoria de Andy Taylor en Duran Duran?

Andy Taylor fue uno de los integrantes originales de Duran Duran, agrupación que comenzó su historia en Birmingham, Inglaterra, y alcanzó reconocimiento internacional gracias a canciones que marcaron una época.

Su llegada desde el noreste de Inglaterra, acompañado de una guitarra y grandes expectativas, fue recordada por sus compañeros como uno de los momentos que definieron el inicio de la banda.

A través del comunicado, Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor destacaron la personalidad y el talento del músico, cuya manera de tocar contribuyó a darle identidad al sonido del grupo.

Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo", recordaron sus compañeros, quienes también resaltaron su sentido del humor y su manera directa de ver la vida.

La agrupación también evocó el reencuentro de sus cinco integrantes originales a principios de los años 2000, cuando volvieron a trabajar juntos tanto en el estudio como sobre los escenarios.

Para Duran Duran, aquella etapa representó una oportunidad especial de recuperar la conexión musical que habían construido desde sus primeros años.

Foto: Facebook Duran Duran

¿Por qué Andy Taylor no estuvo presente en el Salón de la Fama del Rock & Roll?

Uno de los momentos más importantes en la trayectoria de Duran Duran ocurrió en 2022, cuando la agrupación fue incorporada al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Sin embargo, Andy Taylor no pudo acompañar a sus compañeros durante la ceremonia debido a su estado de salud.

Aunque estuvo ausente físicamente, el guitarrista envió un mensaje que fue compartido durante el evento. Sus palabras permitieron conocer parte de la situación que atravesaba y recordaron el vínculo que mantenía con los demás integrantes.

Sus compañeros mencionaron aquel episodio en el mensaje de despedida y destacaron la fortaleza, honestidad y dignidad con la que enfrentó su enfermedad.

Andy enfrentó su enfermedad con notable valentía, honestidad y gracia".

Foto: Facebook Duran Duran

¿Quiénes sobreviven a Andy Taylor?

Al músico le sobreviven su esposa Tracey, sus hijos Georgina, Isabella, Bethany y Andrew, así como su nieto Albie, quienes fueron mencionados por Duran Duran en el comunicado.

La familia pidió respeto a su privacidad durante este momento de duelo y agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras darse a conocer la noticia.

Asimismo, solicitaron que, en lugar de enviar flores, quienes deseen rendir homenaje al guitarrista realicen donaciones a Prostate Cancer UK, organización dedicada a la investigación y atención relacionada con el cáncer de próstata.

La muerte de Andy Taylor representa una pérdida para sus seres queridos, sus compañeros y los seguidores de Duran Duran, quienes recordarán su legado musical y su aportación a una de las agrupaciones más reconocidas del pop y rock británico.