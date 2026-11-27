Los conciertos de KATSEYE en la Ciudad de México (CDMX) coincidirán con un fin de semana de bajas temperaturas y posibles lluvias, por lo que quienes asistan a las presentaciones en el Palacio de los Deportes deberán tomar algunas precauciones para evitar contratiempos durante su llegada y salida del recinto.

La agrupación se presentará este viernes 27 y sábado 28 de noviembre como parte de su gira internacional The Wildworld Tour. Ambos conciertos están programados para las 20:00 horas, por lo que el frío nocturno y las condiciones del clima serán aspectos importantes para quienes tengan boletos.

Ante este panorama, es recomendable revisar las indicaciones de acceso al recinto, llevar ropa adecuada y considerar tiempo adicional para los traslados.

OCESA emite recomendaciones por clima en el concierto de KATSEYE en CDMX

KATSEYE en el Palacio de los Deportes. @katseyes

Aunque el Palacio de los Deportes es un espacio techado, los asistentes estarán expuestos a las condiciones meteorológicas durante sus traslados, las filas de ingreso y la salida del concierto.

Por ello, a través de sus canales oficiales, la promotora compartió una serie de medidas preventivas para garantizar que los fans disfruten el evento sin contratiempos derivados de las condiciones climáticas:

Vestimenta adecuada : Se sugiere utilizar ropa térmica o vestir en capas para adaptarse tanto al frío del exterior como a la temperatura dentro del domo.

: Se sugiere utilizar ropa térmica o vestir en capas para adaptarse tanto al frío del exterior como a la temperatura dentro del domo. Protección contra el agua : Es indispensable llevar una chamarra impermeable o poncho para lluvia.

Planificación de tiempos: Anticipar la llegada al Palacio de los Deportes considerando posibles afectaciones viales o retrasos en el transporte público por pavimento mojado .

Además, un punto clave destacado en el aviso de OCESA tiene que ver con las medidas de seguridad del recinto respecto a los artículos para la lluvia:

Sí está permitido : El ingreso con impermeables o capas de plástico.

: El ingreso con impermeables o capas de plástico. No está permitido: El acceso con paraguas de cualquier tamaño, por lo que se pide evitar llevarlos para no sufrir decomisos en los filtros de seguridad o retrasos en la entrada .

¿Qué objetos están permitidos y prohibidos en el Palacio de los Deportes?

Antes de salir de casa, es importante revisar las restricciones de acceso para evitar que algún objeto tenga que quedarse fuera del recinto.

Objetos permitidos

Entre los artículos contemplados en la guía de acceso se encuentran:

Tapones para los oídos.

Toallas sanitarias y tampones en piezas individuales y cerradas.

Baterías externas para celulares.

Binoculares sin láser, sujetos a revisión.

Medicamentos con receta médica, sujetos a revisión.

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC de hasta 30 × 15 × 30 centímetros.

Bolsas pequeñas de mano de hasta 11 × 16 centímetros.

Objetos prohibidos

Por otra parte, algunos artículos no podrán ingresar al Palacio de los Deportes. Entre ellos están:

Mochilas y bolsas grandes.

Paraguas.

Alimentos y bebidas.

Cámaras profesionales o con lentes intercambiables.

Trípodes y palos para selfies .

Computadoras portátiles y tabletas.

Cigarros, vapeadores y encendedores.

Peluches y masajeadores.

Carteles de más de 11 × 43 centímetros.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El recinto se encuentra en la zona de Granjas México, en la alcaldía Iztacalco. Para llegar en transporte público, una de las alternativas es utilizar la Línea 9 del Metro y bajar en la estación Velódromo, desde donde se puede caminar hacia el Palacio de los Deportes.

También es posible llegar mediante la Línea 2 del Metrobús, utilizando estaciones como Goma o Tlacotal.

Quienes prefieran trasladarse en automóvil deben considerar que el recinto cuenta con estacionamiento, aunque es importante tomar en cuenta la capacidad disponible y el costo adicional del servicio.

Debido a la posibilidad de lluvia, se recomienda contemplar más tiempo para los desplazamientos y mantenerse atentos a posibles afectaciones viales en avenidas como Río Churubusco y Añil.

Posible setlist

KATSEYE en el Palacio de los Deportes. @katseyes

Como parte de The Wildworld Tour, el grupo cuenta con un repertorio que incluye algunos de sus temas más conocidos, entre ellos:

Gnarly

Touch

Gabriela

Gameboy

Debut

PINKY UP

M.I.A.

Mean Girls

My Way

Internet Girl

El setlist puede presentar modificaciones entre fechas, por lo que no se trata de una lista confirmada para los conciertos de la Ciudad de México.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de asistir a KATSEYE?

Si tienes boletos para alguno de los conciertos de este viernes o sábado, lo mejor es preparar tu visita con anticipación. Llevar ropa abrigadora, utilizar un impermeable, evitar los artículos restringidos y revisar las condiciones del tránsito pueden ayudarte a llegar sin contratiempos.

Aunque el espectáculo se realizará en un recinto techado, el clima de la Ciudad de México podría complicar los traslados y las filas de acceso, por lo que conviene tomar precauciones antes de salir de casa.

Ten en cuenta que las puertas del Palacio de los Deportes para el concierto de KATSEYE abrirán a las 18:00 horas.