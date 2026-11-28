Kase.O, uno de los principales exponentes del rap en español a nivel mundial, se considera, en muchos aspectos, un idealista, alguien que siempre intenta ir contracorriente y ser fiel a sus principios y formas de habitar el mundo, pero cree que ser padre de familia también le ha cambiado la perspectiva; hoy ya no se siente dispuesto a dar la vida por esas ideas que siempre ha defendido.

Creo en el amor, creo en que todo puede ir a mejor si todos colaboramos. Creo que se pueden hacer bien las cosas, no entiendo por qué no se hacen bien, desde el Estado también. Podríamos tener sociedades mucho más ordenadas y mucho más respetuosas con el prójimo, y nadie le pone empeño a eso”, cuenta en entrevista con Excélsior.

Javier Ibarra (su nombre real) recuerda entonces a los idealistas, de esos que sí arriesgaron su vida por sus ideales como Los Maquis, que fueron combatientes guerrilleros que actuaron primero en la Resistencia Francesa contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, como guerrilla antifranquista en España tras la Guerra Civil.

“Mi tío, el hermano de mi abuela, fue maqui. Y esos tíos eran idealistas, eran más... esos tíos mataban y morían por sus ideas. Cuánto sufrimiento también causaron en la familia, no sé, tío, es algo para estudiar y para profundizar, ¿no? Yo no llego a ese punto, tío, porque aparte que las personas somos múltiples y discontinuos, ¿no? Yo soy ahora, a las 9 de la mañana soy un Javi y a las 11 de la noche soy otro”, reflexiona.

Kase.O Daniel Betanzos

Kase.O no se siente en ese extremo, tiene familia, tiene amigos y tiene sueños y aspiraciones, y los defiende desde su propia trinchera, desde la música como con su más reciente disco Camisa de fuerza, en el que se mofa de aquellos que, por creer en el amor al prójimo, lo llaman loco.

Para mí fue como decir: ‘bueno, como soy el loquito del panorama, pues voy a decir ahora todo lo que quieran mis canciones’. Y es lo que he hecho, ¿no?, aprovechar lo que era una cosa despectiva, darle la vuelta, monetizarla, aprovecharla también para exponer mis locas ideas en los discos con menos miedo, porque ya se ha dado por hecho que soy un loquito y es lo que así he construido el disco, ¿sabes? Pero me ha dado libertad y quiero seguir en esa libertad”.

Pero también las defiende como persona, fuera del estudio, fuera del escenario. Mientras se da esta charla con Kase.O en la Ciudad de México, España atraviesa una etapa de fuerte polarización política y malestar social, marcada por la crisis de vivienda, el costo de vida, la inmigración y los casos de corrupción. El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta el desgaste mientras la derecha, encabezada por el PP y Vox, busca recuperar el poder, y aún frente a todo ello, Kase tiene sus convicciones marcadas.

“Debería haber entendimiento incluso ante posturas tan contrarias porque ese camino no lleva más que a la guerra. Entonces es muy fácil decir cosas con la boca, pero luego veremos si eres capaz de disparar a un tío por tus ideas, por unas ideas que te han metido de fuera, que es otra de las cosas que yo no me puedo hacer de un partido político o de una tendencia porque no creo todo, creo que hay cosas buenas en un lado, cosas buenas en otro”.

Es raro y se me insulta por eso, por intentar que haya concordia, ¿sabes? Ése es el mundo en el que vivo y obviamente, pues ya lo digo en mi canción de Borregos, la gente prefiere defender las ideas de otros y estar en el equipo ganador que ser un ejército de un solo hombre como soy yo y defender mis ideas, si hoy son estas y mañana si tú o la vida me ha enseñado que estaba equivocado, pues se admite. Lo que hay es mucho orgullo, mucho miedo, mucho odio, no sé. Para mí eso es una energía que no va a aportar nada y que el amor tendría que estar por encima de la política, el amor al prójimo”, sostiene.

Kase.O Daniel Betanzos

El disco está plagado de esa idea y además de burlarse de todos quienes creen estar por encima de él. Camisa de fuerza juega hasta con los fans y con el resto de exponentes del rap, pero ante todo es su manifiesto actual, y lo defenderá en el escenario el próximo año en el Vive Latino, y además en el Tecate Pa’l Norte.

Vuelven los Violadores

Por otro lado, anunció en exclusiva que ha definido un regreso con Violadores del Verso, banda con la que todos saltaron a la fama, Lírico (David Gilaberte), Sho-Hai (Sergio Rodríguez) y R de Rumba (Rubén Cuevas), DJ y se sienten listos para volver.

“Me apetece, ¿sabes? Cuando haces un disco en solitario es muy duro, estás muy solo, defiendes todo el rato tus ideas, es un curro extenuante. Y habiendo probado las dos cosas, cuando tú trabajas en grupo, fua, donde no llego yo llegan todos los demás es trabajo en equipo, tienes que escribir mucho menos, ¿sabes? Lo he hecho mucho de menos”, cuenta Kase.

Y es que ahora además de sus ideas también piensa en relajarse y divertirse y eso solo podría lograrlo volviendo a Violadores del Verso, un regreso además esperado por todo el público hispanohablante.

Me gustaría hacer algo más liviano y más compartido, joder, hacerte tu gira de señores mayores, de amistad, de ir a comer. El público, tío, lo está deseando. Si es que en verdad lo haces por ti, pero obviamente lo haces por la ansiedad del público, que tienen ganas de que esto ocurra y rememorar todas esas canciones que acompañaron una época, no se les puede negar”.

El regreso, adelantó Kase, está pensado para 2029, incluso han acordado que tras girar con los proyectos individuales de cada uno el grupo volverá, sí o sí.