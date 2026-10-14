"Esto no es un juego", Oso Trava habla de su posición como tiburón en Shark Tank México: Creators

El tanque abrió una vez más las puertas de su más reciente sucursal fuera de la televisión. Ahora los tiburones se mudaron al mundo digital para darles a aquellos emprendedores la oportunidad de monetizar sus contenidos, capitalizar la viralidad y convertirla en un verdadero negocio. Así es la segunda temporada de Shark Tank México: Creators.

“La viralidad y el alcance hoy son muy fáciles de conseguir, pero construir una afinidad que desarrolle confianza es lo más complicado, porque puedes llegar a mucha gente, pueden seguirte o no, pero puedes de repente tener este reconocimiento y lo único que genera la confianza es la repetición; ser constante y consistente reforzará el mensaje de valor para tu comunidad.

Eso es lo que genera un vínculo real que después se puede traducir en una conversión comercial. Si no, por eso vemos a cientos o miles de creadores sumamente populares, pero que tienen muy baja conversión cuando tratan de vender un producto”, compartió Oso Trava, uno de los tiburones de esta nueva etapa del reality.

En esta segunda entrega del programa de negocios, además de Trava, en el tanque también nadan Lety Sahagún, Daniel Sosa y Rafa Polinesio, quienes, a partir de su propia experiencia y visión, son los encargados de dar follow a aquellos emprendedores que ven con potencial.

“Para cada uno es distinto, por eso me parece muy interesante que estemos ahí tres o cuatro personas justo para debatir nuestras ideas y tratar de ponernos de acuerdo, pero creo que son varios factores. Uno muy importante para mí es que lo que vengan a presentar sea el siguiente paso natural para su proyecto, que verdaderamente empate con su marca y con lo que han venido creando. Pero sobre todo, lo que buscaba en estos cuatro episodios era ver a qué proyecto iba a impactar más ese reconocimiento, algo que no pudieran hacer ya naturalmente y que si verdaderamente le dábamos el reconocimiento a esa persona, pudiera dar ese siguiente paso o escalar su proyecto para tener un mayor impacto. Vinieron creadores increíbles que creo que lo pueden hacer ya dentro de lo que han construido; para mí eso era importante”, señaló Sahagún.

Lety Sahagún es otra de las tiburonas en este temporada. Sony Channel

“Una parte importante es justo ver cómo pueden comunicar lo que han construido. A mí me gusta ver y me educa mucho entender cómo funcionan otros creadores en otras comunidades, pero sobre todo entendiendo la claridad y el impacto que puede tener este monto en ese proyecto. Buscamos, y como se puede ver en el primer episodio, que sea algo escalable y no simplemente una llamarada de petate; para nosotros eso es sumamente relevante”, agregó Trava.

El primer episodio Takis presenta a Alexis X3L (IG 226K), Mamá Mecanic (IG 1.3M) y Raiza Revelles (IG 510K). El segundo tendrá como emprendedores a Dany Orsan (IG 682K), Desayunos El Carrito (IG 142K) y Abue Angie Recetas (IG 860K). El tercer capítulo tendrá a Mariel de Viaje (IG: 439K), Mon Gomez (IG 443K) y Nomadarte (IG 287K). Finalmente, el tema ‘Moverse para que las cosas pasen, contará con Witto González (IG 1M), Frank Fitness (IG 1.6M) y Mariana Guerrero (IG 205K).

Daniel Sosa Sony Channel

Los creadores de contenido son una de las industrias que más rápido han crecido en el ámbito comercial. Sin embargo, socialmente no sólo se trata de hacer algo en el mundo digital: se trata de que sea algo relevante y, al mismo tiempo, capaz de reducir las brechas generacionales.

“Es una de las industrias de más rápido crecimiento y es una gran manera en la que los jóvenes están volviéndose emprendedores. Hoy la creación de contenido dejó de ser sólo un juego o una actividad social para volverse una actividad empresarial. Ver ese fenómeno como una oportunidad de generación de contenido es una de las principales funciones, y la cual es muy noble, de Shark Tank”, dijo Trava.

Rafa Polinesio. Sony Channel

“Creo que mucho de lo que aportamos nosotros, más allá del dinero y de lo que se lleve el creador que está en el tanque, es escuchar no sólo cómo los creadores ven sus oportunidades y materializan ideas de capitalización, sino cómo nosotros, los panelistas, preguntamos y hacemos cuestionamientos sobre estrategia, economías unitarias y escalabilidad. Eso puede inspirar y educar a otros miles de creadores que consideran llevar su pasatiempo o su plataforma a una profesión”, agregó Sahagún.

Desde el 12 de octubre y hasta el 9 de noviembre, todos los lunes se irá estrenando cada episodio de Creators en el canal oficial de Shark Tank México en YouTube.