Doce Lunas trae de vuelta a Ana de la Reguera a la pantalla grande con la historia de Sofía, una arquitecta que empieza a hacerse preguntas sobre la vida que lleva. En el trabajo está acostumbrada a resolver problemas, pero en casa las cosas se complican y cada vez le cuesta más hacer como si todo siguiera igual.

En el elenco también hay caras que quizá te suenen de series como Narcos: México y Cada minuto cuenta. Si irás a ver la película, aquí te contamos de qué va, cuándo llega a los cines y a quién interpreta cada integrante del reparto.

Ana de la Reguera da vida a Sofía Villegas en Doce Lunas IG: adelareguera

¿De qué trata Doce Lunas?

Sofía Villegas tiene 40 años, vive en la Ciudad de México y ha hecho carrera como arquitecta. Está casada con José y quiere ser mamá. Después de sufrir un aborto espontáneo, intenta retomar su rutina, pero la pérdida empieza a pesarle tanto en el trabajo como en su relación.

Mientras intenta volver a lo de siempre, Sofía se pregunta qué quiere para ella y qué tanto de lo que había planeado tiene que ver con las expectativas de los demás.

Doce Lunas es protagonizada por Ana de la Reguera IG: t_orema

¿Quién dirige Doce Lunas?

Victoria Franco dirige la película y también se encargó de escribirla y editarla. Es su primer largometraje como directora, dura 97 minutos y está filmado en blanco y negro, con fotografía de Sergio Armstrong.

La cinta ya tuvo su paso por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en 2025. Ahí, Franco ganó el premio a Mejor Dirección y Armstrong se llevó el de Mejor Fotografía, ambos en la competencia por el Premio Mezcal.

¿Cuándo se estrena Doce Lunas en México?

Doce Lunas se estrena este jueves 26 de noviembre en los cines de México, así que ya tienes una película que puedes ver este fin de semana.

¿Quién es quién en Doce Lunas? Reparto y personajes

Ana de la Reguera como Sofía Villegas

Ana de la Reguera interpreta a Sofía, la arquitecta que está en el centro de la historia. La vemos entre el trabajo y la casa, tratando de cumplir con los pendientes de siempre mientras se toma el tiempo para entender lo que le pasa.

Ana de la Reguera interpreta a Sofía en Doce Lunas IG:adelareguera

Enrique Arreola como José

Enrique Arreola da vida a José, el esposo de Sofía. Los dos comparten una casa y una rutina que empieza a cambiar después de la pérdida.

Zamia Fandiño como Lorenza

Lorenza es el personaje de Zamia Fandiño. Si su cara te resulta familiar, quizá la ubiques como Rosario Zaldívar en Perseguidos o por su participación en Cada minuto cuenta. También ha hecho cine de terror. En The Legend of La Llorona, por ejemplo, interpretó a María.

Sebastián Silveti como Joaquín

Sebastián Silveti interpreta a Joaquín. El actor es originario de Guanajuato y estudió actuación en el Conservatorio Stella Adler de Nueva York. Si has visto Narcos: México o Quebranto, puede que ya lo hayas visto en pantalla. En cine, también formó parte de Nuevo orden.

Javier Sepúlveda como Alfredo

Alfredo está interpretado por Javier Sepúlveda, quien también participó en Nuevo orden, al igual que Silveti. Entre sus otros trabajos en cine está Jíkuri, de Federico Cecchetti. Si lo ubicas de la televisión, también tuvo una participación en Luis Miguel, la serie.

Lluvia Rodríguez como Emiliana

Lluvia Rodríguez se suma al elenco como Emiliana. Cómo entra Emiliana en la historia es uno de los detalles que se descubren al ver la cinta.

Tomihuatzi Xelhuantzi como José Luis

Tomihuatzi Xelhuantzi interpreta a José Luis. Si has visto la miniserie Celda 211, quizá lo recuerdes como Don Toño. Su trayectoria también incluye películas mexicanas como La delgada línea amarilla, La gran seducción y Correr para vivir.