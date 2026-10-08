Def Leppard anuncia gira en 2027 junto a Goo Goo Dolls: fechas, boletos y sedes

Def Leppard volverá a los escenarios en 2027 con una nueva gira por Norteamérica en la que estará acompañado por Goo Goo Dolls y, como invitados especiales, The Struts. El tour contempla 45 fechas en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá y comenzará en marzo del próximo año.

La gira llegará a algunas de las principales arenas de Norteamérica y tendrá una parada especial en Filadelfia, Pensilvania, donde ambas bandas se presentarán el 27 de junio de 2027 en el Xfinity Mobile Arena.

Los boletos para el público en general estarán disponibles a partir del viernes 16 de octubre a las 10:00 horas, aunque habrá distintas preventas durante los días previos para integrantes de los clubes de fans y clientes de Citi y Verizon.

Def Leppard y Goo Goo Dolls unen fuerzas para una gira de 2027

Def Leppard, gira en 2027. @defleppard

La nueva gira reunirá a dos agrupaciones que han dejado una importante huella en la historia del rock. Def Leppard, integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll, llegará a estas presentaciones después de un año de intensa actividad.

A principios de 2026, la banda concluyó su tercera residencia con localidades agotadas en Las Vegas, en el Caesar’s Palace. Posteriormente, continuó con presentaciones por Reino Unido, Europa, Sudamérica y México, varias de ellas con boletos agotados.

Además, durante el verano de 2026, la recopilación Greatest Hits de Def Leppard ingresó a cuatro de las principales listas musicales del Reino Unido y debutó dentro del Top 10 en dos de ellas.

La trayectoria de la agrupación también se refleja en sus cifras de popularidad: actualmente cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha vendido más de 110 millones de álbumes en todo el mundo.

Goo Goo Dolls llegará con el éxito de “Iris”

Por su parte, Goo Goo Dolls llega a esta gira después de una extensa serie de conciertos durante el verano, que incluyó presentaciones en eventos como el iHeartRadio Festival y el Sea.Hear.Now Festival.

Uno de los grandes protagonistas de su repertorio seguirá siendo “Iris”, canción que ha experimentado un nuevo impulso gracias a su popularidad en plataformas digitales. El tema cuenta con certificación Diamante por haber superado los 10 millones de unidades vendidas y acumula más de 6 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

Tan solo durante 2025, “Iris” consiguió más de mil millones de reproducciones, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la carrera de la agrupación.

Goo Goo Dolls ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo, además de recibir cuatro nominaciones al GRAMMY y conseguir cerca de una docena de sencillos con certificaciones de oro y platino.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Def Leppard y Goo Goo Dolls?

Def Leppard, gira en 2027. @defleppard

La venta general de boletos comenzará el viernes 16 de octubre a las 10:00 horas. Sin embargo, los seguidores tendrán varias oportunidades para adquirir sus entradas antes de esa fecha.

La primera preventa será para integrantes del club de fans de los artistas y comenzará el lunes 12 de octubre a las 10:00 horas.

Posteriormente, los clientes de Citi tendrán acceso a una preventa que comenzará el mismo 12 de octubre a las 12:00 horas y permanecerá disponible hasta el jueves 15 de octubre a las 22:00 horas. Esta opción aplica únicamente para las fechas en Estados Unidos.

Verizon también tendrá una preventa exclusiva para determinados conciertos como parte de su programa de beneficios Verizon Shine, disponible del 12 al 15 de octubre.

Fechas de la gira de Def Leppard y Goo Goo Dolls en 2027

Def Leppard, gira en 2027. @defleppard

La gira comenzará el 2 de marzo de 2027 en Allentown, Pensilvania, y recorrerá diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá antes de concluir el 2 de julio en Indianapolis.

Marzo

2 de marzo — Allentown, Pensilvania

5 de marzo — Montreal, Quebec

7 de marzo — Detroit, Michigan

9 de marzo — Toronto, Ontario

11 de marzo — Quebec City, Quebec

13 de marzo — Newark, Nueva Jersey

17 de marzo — Boston, Massachusetts

19 de marzo — Nashville, Tennessee

21 de marzo — Washington D.C.

23 de marzo — Pittsburgh, Pensilvania

25 de marzo — Chicago, Illinois

27 de marzo — Minneapolis, Minnesota

29 de marzo — Denver, Colorado

31 de marzo — Salt Lake City, Utah

Abril y mayo

13 de abril — Austin, Texas

16 de abril — North Little Rock, Arkansas

18 de abril — Fort Worth, Texas

20 de abril — Mobile, Alabama

22 de abril — Wichita, Kansas

24 de abril — Lincoln, Nebraska

26 de abril — Kansas City, Missouri

29 de abril — Glendale, Arizona

1 de mayo — Los Ángeles, California

5 de mayo — San Francisco, California

7 de mayo — Sacramento, California

9 de mayo — Seattle, Washington

11 de mayo — Spokane, Washington

14 de mayo — Vancouver, Columbia Británica

16 de mayo — Edmonton, Alberta

29 de mayo — San Antonio, Texas

Junio y julio

1 de junio — Houston, Texas

3 de junio — Oklahoma City, Oklahoma

5 de junio — Milwaukee, Wisconsin

7 de junio — St. Louis, Missouri

9 de junio — Louisville, Kentucky

11 de junio — Savannah, Georgia

13 de junio — Tampa, Florida

17 de junio — Atlanta, Georgia

19 de junio — Columbus, Ohio

21 de junio — Cleveland, Ohio

23 de junio — Nueva York, Nueva York

25 de junio — Uncasville , Connecticut

27 de junio — Filadelfia, Pensilvania

30 de junio — Charlotte, Carolina del Norte

2 de julio — Indianapolis , Indiana

Con esta gira, Def Leppard, Goo Goo Dolls y The Struts llevarán sus espectáculos a decenas de ciudades de Norteamérica, en una serie de conciertos que promete reunir a distintas generaciones de seguidores del rock.