Def Leppard anuncia gira en 2027 junto a Goo Goo Dolls: fechas, boletos y sedes
Def Leppard volverá a los escenarios en 2027 con una nueva gira en la que estará acompañado por Goo Goo Dolls.
Def Leppard volverá a los escenarios en 2027 con una nueva gira por Norteamérica en la que estará acompañado por Goo Goo Dolls y, como invitados especiales, The Struts. El tour contempla 45 fechas en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá y comenzará en marzo del próximo año.
La gira llegará a algunas de las principales arenas de Norteamérica y tendrá una parada especial en Filadelfia, Pensilvania, donde ambas bandas se presentarán el 27 de junio de 2027 en el Xfinity Mobile Arena.
Los boletos para el público en general estarán disponibles a partir del viernes 16 de octubre a las 10:00 horas, aunque habrá distintas preventas durante los días previos para integrantes de los clubes de fans y clientes de Citi y Verizon.
Def Leppard y Goo Goo Dolls unen fuerzas para una gira de 2027
La nueva gira reunirá a dos agrupaciones que han dejado una importante huella en la historia del rock. Def Leppard, integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll, llegará a estas presentaciones después de un año de intensa actividad.
A principios de 2026, la banda concluyó su tercera residencia con localidades agotadas en Las Vegas, en el Caesar’s Palace. Posteriormente, continuó con presentaciones por Reino Unido, Europa, Sudamérica y México, varias de ellas con boletos agotados.
Además, durante el verano de 2026, la recopilación Greatest Hits de Def Leppard ingresó a cuatro de las principales listas musicales del Reino Unido y debutó dentro del Top 10 en dos de ellas.
La trayectoria de la agrupación también se refleja en sus cifras de popularidad: actualmente cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha vendido más de 110 millones de álbumes en todo el mundo.
Goo Goo Dolls llegará con el éxito de “Iris”
Por su parte, Goo Goo Dolls llega a esta gira después de una extensa serie de conciertos durante el verano, que incluyó presentaciones en eventos como el iHeartRadio Festival y el Sea.Hear.Now Festival.
Uno de los grandes protagonistas de su repertorio seguirá siendo “Iris”, canción que ha experimentado un nuevo impulso gracias a su popularidad en plataformas digitales. El tema cuenta con certificación Diamante por haber superado los 10 millones de unidades vendidas y acumula más de 6 mil millones de reproducciones a nivel mundial.
Tan solo durante 2025, “Iris” consiguió más de mil millones de reproducciones, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la carrera de la agrupación.
Goo Goo Dolls ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo, además de recibir cuatro nominaciones al GRAMMY y conseguir cerca de una docena de sencillos con certificaciones de oro y platino.
¿Cuándo salen a la venta los boletos para Def Leppard y Goo Goo Dolls?
La venta general de boletos comenzará el viernes 16 de octubre a las 10:00 horas. Sin embargo, los seguidores tendrán varias oportunidades para adquirir sus entradas antes de esa fecha.
La primera preventa será para integrantes del club de fans de los artistas y comenzará el lunes 12 de octubre a las 10:00 horas.
Posteriormente, los clientes de Citi tendrán acceso a una preventa que comenzará el mismo 12 de octubre a las 12:00 horas y permanecerá disponible hasta el jueves 15 de octubre a las 22:00 horas. Esta opción aplica únicamente para las fechas en Estados Unidos.
Verizon también tendrá una preventa exclusiva para determinados conciertos como parte de su programa de beneficios Verizon Shine, disponible del 12 al 15 de octubre.
Fechas de la gira de Def Leppard y Goo Goo Dolls en 2027
La gira comenzará el 2 de marzo de 2027 en Allentown, Pensilvania, y recorrerá diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá antes de concluir el 2 de julio en Indianapolis.
Marzo
- 2 de marzo — Allentown, Pensilvania
- 5 de marzo — Montreal, Quebec
- 7 de marzo — Detroit, Michigan
- 9 de marzo — Toronto, Ontario
- 11 de marzo — Quebec City, Quebec
- 13 de marzo — Newark, Nueva Jersey
- 17 de marzo — Boston, Massachusetts
- 19 de marzo — Nashville, Tennessee
- 21 de marzo — Washington D.C.
- 23 de marzo — Pittsburgh, Pensilvania
- 25 de marzo — Chicago, Illinois
- 27 de marzo — Minneapolis, Minnesota
- 29 de marzo — Denver, Colorado
- 31 de marzo — Salt Lake City, Utah
Abril y mayo
- 13 de abril — Austin, Texas
- 16 de abril — North Little Rock, Arkansas
- 18 de abril — Fort Worth, Texas
- 20 de abril — Mobile, Alabama
- 22 de abril — Wichita, Kansas
- 24 de abril — Lincoln, Nebraska
- 26 de abril — Kansas City, Missouri
- 29 de abril — Glendale, Arizona
- 1 de mayo — Los Ángeles, California
- 5 de mayo — San Francisco, California
- 7 de mayo — Sacramento, California
- 9 de mayo — Seattle, Washington
- 11 de mayo — Spokane, Washington
- 14 de mayo — Vancouver, Columbia Británica
- 16 de mayo — Edmonton, Alberta
- 29 de mayo — San Antonio, Texas
Junio y julio
- 1 de junio — Houston, Texas
- 3 de junio — Oklahoma City, Oklahoma
- 5 de junio — Milwaukee, Wisconsin
- 7 de junio — St. Louis, Missouri
- 9 de junio — Louisville, Kentucky
- 11 de junio — Savannah, Georgia
- 13 de junio — Tampa, Florida
- 17 de junio — Atlanta, Georgia
- 19 de junio — Columbus, Ohio
- 21 de junio — Cleveland, Ohio
- 23 de junio — Nueva York, Nueva York
- 25 de junio — Uncasville, Connecticut
- 27 de junio — Filadelfia, Pensilvania
- 30 de junio — Charlotte, Carolina del Norte
- 2 de julio — Indianapolis, Indiana
Con esta gira, Def Leppard, Goo Goo Dolls y The Struts llevarán sus espectáculos a decenas de ciudades de Norteamérica, en una serie de conciertos que promete reunir a distintas generaciones de seguidores del rock.