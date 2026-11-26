Tras haber cuidado a su padre, quien durante muchos años lidió con una enfermedad crónico degenerativa, aunado al hecho de que ella es muy cercana al mundo del audiovisual, Patricia Ornelas se dio cuenta de la falta de espacios cinematográficos que ayuden a visibilizar las realidades, retos y triunfos de las personas con discapacidad, que al menos en nuestro país, según el INEGI está en 21.8 millones de personas y en donde tres de cada cuatro personas ha convivido de alguna manera con la discapacidad. Fue así que junto a su hijo Patricio Ledesma le dieron forma a Cinempatico Film Fest, certamen que de manera gratuita muestra trabajos nacionales e internacionales que abordan la discapacidad.

Visibilizar la discapacidad de las personas es algo que siempre me ha movido. Tuve la oportunidad de conocer a varias asociaciones que tienen que ver con la discapacidad de las personas, a entender el nuevo lenguaje que habla de las personas que viven con discapacidad, a cómo referirse a ellos porque esto ha cambiado muchísimo y luego, al tener tanta relación con la industria cinematográfica, fue como un grupo de personas y yo pensamos que si teníamos la oportunidad de visibilizar el tema de la discapacidad a través del cine, pues lo íbamos a hacer y aunque ha sido un gran reto, aquí estamos”, contó a Excélsior, Patricia Ornelas.

En su primera edición, que abarcó del 18 al 20 de septiembre, teniendo proyecciones especiales en noviembre, el Cinempatico Film Fest recibió 490 filmes, entre largos y cortos, procedentes de 57 países y cuyo eje es el tema de la discapacidad. De todo ese universo y debido a que van empezando como certamen independiente, se eligieron siete filmes que se han estado proyectando en distintos espacios.

Ver la discapacidad desde otra perspectiva, con otra cultura, con otras costumbres, en realidad resulta muy reconfortante. El tema de todo esto es que las personas que viven con discapacidad o que cuidan a una persona que tiene discapacidad no se sientan solos. Este es un tema muy normal que existe en todo el mundo y tener la oportunidad de llevar estas historias a través del Cinempatico Film Fest, es en verdad un privilegio. Es un privilegio poder tratar estas historias, analizarlas y aprender de ellas”, apuntó Ornelas, Consultora en Relaciones Públicas.

Funciones gratuitas.

Será este domingo 29 y lunes 30 de noviembre cuando el público interesado pueda ver completamente gratis los cortometrajes que conforman la programación del Cinempatico Film Fest: Ángel de Guillermo Sánchez- Meyer (México), Sentir el fútbol de Paola Camarena (México); Ojos que no ven, corazón que sí siente de Jacob Cuevas Silva (México); Por ti de Pedro Moreno y Daniel Ramírez (México) ; Aleteos de Daniel Ramírez (México); Rebound de Jared Jacobsen (Estados Unidos) así como Qué somos de Greta Domenica (Italia). Esta selección se podrá apreciar el 29 de noviembre a las 12:45 pm en la Casa Frissac, ubicada en Tlalpan y el 30 de noviembre a las 10:30 am en el SAE Institute, en la Colonia Condesa.

El corto documental ‘Ojos que no ven, corazón que sí siente’ es sobre la escuela de entrenamiento de perros guía. Esta escuela fue fundada por la mexicana Silvia Lozada, una mujer ciega que al ver que no había nadie que la apoyara para tener un perro guía, ella hizo su propia escuela, que es la primera en México y la primera en Latinoamérica.



El 30 de noviembre va a estar ahí Silvia dándonos una pequeña charla de lo que es vivir con y sin perro guía. Nos va a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer con un perro guía, porque mucha gente los ve tan bonitos que los toca cuando están trabajando”, detalló Ornelas.

En esta primera edición el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) se acercó a los organizadores del festival para ver la posibilidad de programar los cortos en algunas de las 330 salas independientes que tienen en todo el país, con el fin de que la gente conozca más sobre las personas con discapacidad. Asimismo, se gestionarán los permisos para que Silvia Lozada pueda vender ese día sus perritos de peluche para poder reunir fondos que le permitan mantener su escuela de adiestramiento.