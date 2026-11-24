La actriz Angelique Boyer se encuentra de luto por la muerte de Natasha Parra Sacramento, una joven yucateca con quien mantenía una relación muy cercana.

Angelique Boyer y su pareja, el actor Sebastián Rulli, viajaron a Mérida para acompañar a los seres queridos de Natasha durante su despedida. Además, la protagonista de telenovelas compartió un emotivo recuerdo junto a ella en redes sociales, dejando ver el cariño que les unía.

¿Quién era Natasha Parra Sacramento?

Angelique Boyer de luto por Natasha Parra. IG

Natasha Parra Sacramento era una joven originaria de Yucatán que se desempeñaba como modelo y estudiaba Psicología. Tenía vínculos académicos con la Universidad Anáhuac Mayab y contaba con diversos proyectos y aspiraciones profesionales.

Su nombre comenzó a llamar la atención del público después de que se conociera su cercanía con Angelique Boyer, quien quedó profundamente afectada por su muerte.

Uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado es el vínculo que existía entre Natasha y la actriz.

La joven fallecida y Boyer mantenían una relación muy cercana y afectuosa. Incluso, en sus interacciones en redes sociales, Natasha llamaba “tía” a Angelique, mientras que la actriz se refería a ella como su “sobrina”.

Aunque no se ha confirmado que existiera un parentesco de sangre, los mensajes y fotografías compartidos muestran el cariño que se tenían. Por eso, el fallecimiento de la joven representó un golpe emocional para Angelique.

¿Cómo murió Natasha Parra? Así ocurrió el accidente en Yucatán

Natasha Parra Sacramento murió el pasado jueves 19 de noviembre, luego de verse involucrada en un accidente automovilístico múltiple en la carretera Mérida-Progreso, en Yucatán.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 12 y estuvo relacionado con una colisión entre varios vehículos.

Según la reconstrucción de los hechos, un automóvil Mazda MX-5 circulaba a exceso de velocidad en dirección a Mérida cuando impactó por detrás a una camioneta Kia.

Debido a la fuerza del choque, la camioneta salió proyectada hacia el carril contrario y terminó cayendo sobre el automóvil MG GT que conducía Natasha. El impacto fue tan fuerte que desprendió el techo del vehículo y provocó la muerte de la joven.

En el accidente estuvieron involucrados seis vehículos y también se reportaron personas lesionadas. Las primeras investigaciones apuntaron a que la conducción imprudente del automovilista que manejaba el Mazda habría provocado la tragedia.

Detienen al responsable del accidente en Yucatán

Tras el accidente, las autoridades de Yucatán iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades.

El conductor del Mazda MX-5, identificado como Ricardo B. U., fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Entre los delitos que se le atribuyeron se encuentran homicidio cometido por culpa, lesiones y daños a propiedad ajena. Asimismo, se informó que una jueza determinó que permaneciera en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Es importante señalar que esta medida cautelar no representa una sentencia condenatoria, por lo que el procedimiento legal deberá continuar para determinar las responsabilidades correspondientes.

Angelique Boyer afectada por la muerte de Natasha Parra

Angelique Boyer de luto por Natasha Parra. @angeliqueboyer

La muerte de Natasha también afectó profundamente a Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes viajaron a Mérida para acompañar a sus seres queridos.

A su regreso, la actriz fue abordada por los medios de comunicación y habló brevemente sobre la tragedia. Visiblemente afectada, expresó su tristeza por la pérdida de la joven y señaló que se trató de un accidente provocado por otra persona.

La verdad es que (estamos) muy tristes por la pérdida de Natasha Parra Sacramento, que falleció por un accidente automovilístico causado por otra persona", dijo a Enrique de la Rosa.

Además de compartir su dolor, Angelique aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la responsabilidad al conducir, recordando la importancia de respetar los límites de velocidad y evitar comportamientos que puedan poner en peligro la vida de otras personas.

Muy afectados, pero con ganas de que lo que sucedió con Natasha también trascienda y ojalá la gente sea más prudente y respete a Yucatán como el gran estado que es, con gente muy consciente y muy bonita", manifestó.

Uno de los gestos más conmovedores tras darse a conocer la noticia fue la publicación que Angelique Boyer compartió en sus historias de Instagram.

La actriz publicó un video en el que aparece junto a Natasha, acompañado de la canción “Cuidándote”, un detalle que muchos interpretaron como una despedida llena de cariño.

La publicación dejó ver el vínculo especial que existía entre ambas y la tristeza que representa perder a alguien cercano de manera tan inesperada.