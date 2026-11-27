Para Ana de la Reguera el set de filmación es ese lugar en donde se transforma en algo que jamás imagino ser. Lo ha hecho muchas veces, la hermana Encarnación le dio poder y comedia en Nacho Libre; María Cruz le dio la oportunidad de ser una veterana de guerra en El ejército de los muertos; prestó su voz a la Tía Victoria en Coco, y Blanca la convirtió en una policía que investiga feminicidios en Backyard: El traspatio.

Pero la actriz nunca se había enfrentado a una arquitecta que cuestiona la maternidad, el éxito y su propia identidad mientras se encuentra en una espiral que la lleva a tocar fondo. Ana no sólo exploró al personaje al que da vida, Sofía, en la cinta Doce Lunas, sino que también aprendió una nueva forma de trabajo.

Tener un guion como este y un personaje tan complejo, que pocas veces te lo ofrecen, es un regalo como actriz. Yo creo que la idea de Vicky de darse los tiempos que ningún director se da, o sea, siempre es que ‘hay que correr, tenemos prisa’ y uno a veces también como actor quieres poder experimentar más, tener esos tiempos de ensayo, esos tiempos en escena, que no se sienta todo correteado. A veces era justo de más, o sea, a veces eran 15, 20 minutos y la cámara corriendo y yo seguía y seguía y seguía en personaje.

“Fue muy rico para mí, súper desgastante también, pero, pues yo creo que era lo que necesitaba la película y a mí me hizo, pues obviamente, una mejor actriz, encontré una manera de trabajar diferente a lo que había hecho antes de aventarme al vacío y no tenerle miedo a confiar. La verdad es que, finalmente, cuando colaboras con un equipo creativo, es: todos estamos confiando en el talento del otro”, compartió Ana en entrevista con Excélsior.

Ana de la Reguera y Enrique Arreola, en Doce Lunas. Cortesía Teorema

Doce Lunas no sólo representa para De la Reguera una nueva manera de trabajar en el set, también es la ópera prima de Victoria Franco, una cineasta que decidió que su carta de presentación estaría llena de sus obsesiones y plasmaría una realidad silenciosa que viven millones de personas: las adicciones.

“Pues para mí el mayor reto era que la gente pueda sentir, y ver y escuchar como Sofía, porque al ser una mujer tan sensible, creo que se presta a mucha creatividad cinematográfica, a explorar con los espacios, con el blanco y negro, con los silencios, con la espontaneidad, con el realismo. Entonces, de ahí vino ese reto que me planteé y los demás temas que son como el duelo, la arquitectura, las adicciones, la maternidad.

“Son todos temas que de alguna forma me obsesionan, que todo el tiempo estoy pensando en ellos, que hasta ahora que hice la película, quiero seguir explorándolos, cada director tiene temas que lo obsesionan y estos son para mí temas que ojalá que nunca encuentre la respuesta para seguir con ese motor”, señaló Victoria.

Ana de la Reguera, en Doce Lunas Cortesía Teorema

Sofía Villegas tiene 40 años, vive en la CDMX y ha hecho carrera como arquitecta. Está casada con José y quiere ser mamá. Después de sufrir un aborto espontáneo, intenta retomar su rutina, pero la pérdida empieza a pesarle tanto en el trabajo como en su relación.

Mientras intenta volver a lo de siempre, Sofía se pregunta qué quiere para ella y qué tanto de lo que había planeado tiene que ver con las expectativas de los demás. Al mismo tiempo que se embarca en un viaje entre el alcohol y las drogas para no atender lo que pasa en sus emociones y en su cabeza, lo cual, la mayoría de las ocasiones tiene un desenlace doloroso.

“Lo he visto mucho en los adictos, la fuerza que tienen, la misma fuerza que tienen para autodestruirse la tienen después para reconstruirse. O sea, es un coraje, una tenacidad tremenda, y creo que el final feliz en este caso, que como bien dices, no es que le apareció un milagro, es que vemos que ella ya tocó fondo, que ya entendió, que ya no quiere caminar por ese camino.

Cuando rechaza al esposo es como: ‘ya no quiero, ya entendí’, ya aprendió su lección y ésa es la esperanza que da la película, que muchos adictos no tienen la suerte de tocar fondo y siguen así hasta la muerte o hasta volverse locos o hasta cometer un crimen, porque es un tema de salud mental. Eso es lo que me movió a llevar a Sofía hacia allá”, compartió la cineasta.

Ana de la Reguera y Victoria Franco. Cortesía Teorema

Para que Ana pudiera darle credibilidad a Sofía se adentró en un mundo que no conocía y exploró: las calles con adictos en situación de calle reales.

“Es un trabajo que yo creo que pocas veces se va a poder repetir, una historia que sentía la quería contar porque la quería contar, y fue una experiencia que me cambió mucho, que cambió mucho mi manera de abordar un personaje, de abordar un set. Muchísima experiencia, por ejemplo, justo con la gente de la calle viví cosas muy fuertes, eso también me llevó a experiencias duras. Me acuerdo que veíamos a la gente con la que trabajamos, pasaba muchas veces por ahí y de pronto veíamos a menos y a menos. Como lo que dice Vicky, que muchos no tocan fondo.

“Lo que siento mucho es que la gente que tiene adicciones es la gente que le gusta vivir, que quiere vivir la vida plena, que quiere experimentar, que se va a un extremo de querer sentir. Creo que la gente que tiene adicciones quiere sentir mucho porque a lo mejor no está sintiendo, porque está deprimido, porque está viviendo algo y a veces los vemos muy fuertes, como que no pasa nada, pero no es así. Y me llevo también ese aprendizaje, que no hay que juzgarlo, o sea, es gente que de verdad está llena de vida, sólo que no saben cómo encaminarlo”, apuntó De la Reguera.

De la cinta

Doce Lunas se estrena hoy en cartelera

se estrena hoy en cartelera Es la ópera prima de Victoria Franco, quien ganó Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Es hermana del cineasta Michel Franco.

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