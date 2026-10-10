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¡En vivo! Arranca el mexicano Isaac del Toro como favorito Il Lombardia

El originario de Ensenada, Baja California comenzó este sábado, en punto de las 02:30 horas el exigente recorrido de 239 kilómetros entre Bérgamo y Como

Por: Sergio Alvarez

Isaac del Toro en Il Lombardia
Isaac del Toro en Il LombardiaMexsport
Isaac del Toro, por su primer victoria en un monumento
03:53 HrsLlega con buenos resultados el ciclista mexicano

Isaac del Toro participa en esta carrera luego de terminar tercero el Tour de Francia, ganar el Gran Prix de Montreal a mediados de septiembre, además de ser quinto lugar en el Mundial de ruta en Canadá, donde también terminó sexto en la prueba contra el crono.

03:34 HrsComienzan las demandantes pendientes 

Ha iniciado la carrera y con ello las exigentes pendientes que lo caracterizan. Se han pasado volando los primeros 30 kilómetros con un grupo todavía compacto, en un clima nublado donde no se descartan lluvias a lo largo de los 239 kilómetros.

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