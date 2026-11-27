En plena Liguilla, América atraviesa por una crisis. Además de sumar seis juegos consecutivos sin ganar en este Apertura 2026, ya incluido el duelo de Ida los Cuartos de Final, dentro del vestuario no se vive el mejor ambiente. Esta fricción se debe a Guillermo Almada, director técnico del equipo, quien ha llegado a cambiar la mecánica de trabajo en Coapa.

Primeros reportes aseguraron que había fricciones entre algunos futbolistas con el estratega uruguayo. Ante esto, fuentes confirmaron a Excélsior dichas versiones y también confesaron quienes son algunos de los que se han sentido respaldados por Almada. Asimismo, dieron las razones del porque existen estos desacuerdos.

Guillermo Almada con Alejandro Zendejas MEXSPORT

¿Quiénes son los 'aliados' de Guillermo Almada en América?

"Aunque no ha habido peleas, sí ha habido varios desacuerdos", confesaron fuentes a Excélsior. Además dieron a conocer que jugadores son de los 'favoritos' de Guillermo Almada durante estos primeros seis meses en Coapa.

Dentro de este grupo se encuentran jugadores como Kevin Álvarez y Erick Sánchez, a quienes también ya tuvo en su paso por Pachuca. De igual forma está su compatriota Brian Rodríguez, así como Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo. Además, también Israel Reyes y Rodolfo Cota por su liderazgo son dos que también han sentido el resplado de Almada.

"Tú nada más checa quienes son los que más juegan. 'Chiquito', Brian, los dos centrales, Kevin que es de sus favoritos, Cota, Isra, ellos son su columna", revelaron las fuentes. Asimismo, recalcó que de parte de Guillermo no existe algún tema personal con un futbolista en específico.

Guillermo Almada MEXSPORT

Aún así, dentro del vestuario saben que la mecánica de trabajo ha cambiado radicalmente desde que se fue André Jardine hasta esta etapa con Guillermo Almada. En esa parte se destaca que los tratos hacia los jugadores han cambiado de manera notable.

"Sí te da cosa equivocarte, te grita, te sientes expuesto, pero nos hemos ido acostumbrando. Tampoco es como que André no exigiera, pero el profe (Almada) sí te pega más duro en los entrenamientos", dijeron a Excélsior.