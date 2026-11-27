La Selección Mexicana se quedó con el liderato del Grupo K. En la Copa del Mundo Sub 17, México empató sin goles ante Venezuela en su último partido de la Fase de Grupos. Con esto, además de terminar invicto la primera fase, el Tricolor terminó en la primera posición de su sector con siete puntos.

Los dirigidos por Jürgen Castañeda consiguieron quedar en la cima del Grupo K tras vencer 1-0 a Rumania, 4-0 a Camerún y empatar ante Venezuela. Además, en sus tres partidos de Fase de Grupos no han recibido gol, algo que solo han conseguido España, Serbia y México.

México y Venezuela empataron 0-0 MEXSPORT

¿Cómo fue el partido entre Venezuela y la Selección Mexicana?

En la primera parte, las opciones de gol fueron escasas al inicio del encuentro. Más allá de esto, hubo momentos de tensión en el terreno de juego al 15'. Esto se debió a que en el área de México, Adonai Váldez cayó inconsciente tras el choque con un mismo mexicano. Ante esto, el defensor mexicano salió en camilla y fue sustituido por Alan Hernández.

Posterior a esto, el partido continuó con normalidad y al minuto 38 se originó la polémica arbitral. Dentro del área de Venezuela, un defensor de la Vinotinto alcanzó a pisar a Saulo Tejeda. De inicio, el árbitro central no consideró que había falta: después, aún con la revisión del VAR, sostuvop su decisión y no marcó pena máxima.

Posterior a esto, Venezuela tuvo la jugada más clara para ponerse al frente en la pizarra, pero la dejó ir. Al 45+7', Marco Riera mandó un centró al área de México desde media cancha. A la altura del manchón de penalti y sin marca apareció Enmanuel Brito, pero no logró darle dirección de portería a su cabezazo y el balón se fue por un lado de la portería.

En la segunda parte, la narrativa del juego se mantuvo igual. Con el empate, ambas Selecciones pasaban como primera y segunda de grupo, por lo que no jugaron con la misma intensidad que en los juegos anteriores. Salvo un cabezazo de Gerson Gutiérrez, ni México ni Venezuela generaron peligro en las áreas, por lo que el juego terminó 0-0.

¿Cómo quedó el Grupo K de la Copa del Mundo Sub 17?

En la última jornada de la Fase de Grupos, México y Venezuela empataron 0-0, mientras que Rumania venció 3-1 a Camerún. Ante esto, la Selección Mexicana terminó en primer lugar con siete puntos y una diferencia de goles de +5, seguido de Venezuela con las mismas unidades, pero con un +2. En el tercer luag quedó Rumania con tres puntos y Camerún al fondo sin sumar.