La polémica entre el Bayern Múnich y Jamal Musiala sumó un nuevo capítulo, luego de que Sergio Marchi, presidente de FIFPRO (sindicato internacional de futbolistas profesionales) manifestara su rechazo a las declaraciones de los dirigentes del conjunto alemán sobre la situación del mediocampista, quien atraviesa un proceso de recuperación por sus problemas de salud.

A través de un comunicado, Marchi cuestionó que integrantes de la directiva bávara expongan públicamente las condiciones médicas del futbolista y pongan sobre la mesa el aspecto económico de su contrato. Para el dirigente, este tipo de posicionamientos representan una falta de sensibilidad hacia un jugador que necesita el respaldo de su institución.

“Repudio las declaraciones de los dirigentes del Bayern Múnich sobre Jamal Musiala. Exponer públicamente su situación de salud y poner en cuestión su salario mientras se recupera revela una profunda falta de humanidad y de tacto. Jamal merece el respaldo de su club y la tranquilidad de saber que su contrato será respetado”, expresó.

Jamal Musiala con Vincent Kompany REUTERS

El presidente de FIFPRO también hizo referencia al convenio colectivo de trabajo de los futbolistas profesionales en Argentina, el cual establece la protección del salario pactado hasta que el jugador reciba el alta médica cuando una lesión o enfermedad ajena a su voluntad le impida desempeñarse, incluso si su contrato ya venció.

A partir de este ejemplo, Marchi calificó como lamentable que dirigentes de un equipo de la dimensión del Bayern cuestionen el cumplimiento de un acuerdo que todavía se encuentra vigente.

“Es un retroceso para el fútbol”, sentenció el dirigente, quien además manifestó su solidaridad con el internacional alemán y exigió que el conjunto bávaro lo acompañe durante su recuperación sin establecer condicionamientos económicos.

Jamal Musiala jugando REUTERS

La postura de FIFPRO surge después de las declaraciones de Uli Hoeness, presidente honorario del Bayern, y Karl-Heinz Rummenigge, integrante del Consejo de Supervisión, quienes expresaron sus inquietudes sobre el futuro deportivo de Musiala y las implicaciones económicas de su contrato. El segundo incluso planteó la necesidad de analizar la situación con el entorno del futbolista, debido a las cantidades que contempla su acuerdo.

Musiala tiene contrato con el Bayern Múnich hasta 2030 y sus problemas de salud han generado incertidumbre sobre su regreso a las canchas y la posibilidad de recuperar el nivel que mostró antes de atravesar esta situación. El futbolista ya había sufrido una grave lesión de tobillo durante el Mundial de Clubes de 2025, aunque sus complicaciones más recientes también involucran cuestiones médicas distintas.

Jamal Musiala, futbolista del Bayern Múnich REUTERS

Ante las críticas, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, aseguró que las conversaciones con el entorno del jugador fueron constructivas y aclaró que la prioridad de la institución debe ser respaldarlo durante su recuperación, por encima de cualquier discusión económica.