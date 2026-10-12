'Potro' Gutiérrez se disculpa con afición de Cruz Azul tras aparecer con jersey de América

Raúl Gutiérrez, director técnico de Cruz Azul Femenil, rompió el silencio luego de su aparición en los homenajes de América por su 110 aniversario. Tras aparecer con jersey de las Águilas el pasado fin de semana, el estratega mexicano fue señalada por la afición de La Máquina, por lo que tuvo que ofrecer disculpas debido a la molestia que hubo en el entorno de La Noria al portar los colores del equipo rival.

El sábado 10 de octubre, en el medio tiempo del juego entre América y Rayados, se llevó a cabo un homenaje con algunas leyendas del conjunto azulcrema, pues eran parte de los festejos por el 110 aniversario. Dentro de esos referentes estaban Miguel Zelada, Arlindo Dos Santos, Eduardo Bacas, Gonzalo Farfán y más, junto con el ‘Potro’ Gutiérrez, quien actualmente es DT de Cruz Azul Femenil.

Raúl Gutiérrez con leyendas de América MEXSPORT

En este homenaje, el estratega mexicano no solamente se presentó al Estadio Azteca, sino que también portó el jersey conmemorativo de América y posó junto con las demás leyendas americanistas. Ante esto, las críticas del entorno de La Máquina no se hicieron esperar, pues señalaron duramente al ‘Potro’ por haber estado en una ceremonia del máximo rival de la institución.

Luego de las críticas, Raúl Gutiérrez rompió el silencio este lunes y ofreció disculpas a toda la gente de Cruz Azul. Además de mencionar que “lamenta profundamente” el impacto que generó esto, lo catalogó como un “autogol”, pues señaló que aunque lo quiso hacerlo, dañó a toda la Nación Azul con una acción involuntaria.

“A la Nación Azul: Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la Institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza”.

“Mi compromiso con el primer equipo femenil de Cruz Azul y toda la Institución está fuera de duda. Es una enorme distinción y responsabilidad representar a un Club como este, además de ser parte de una división que necesita de todo nuestro apoyo para seguir creciendo, buscar campeonatos y estar a la altura de la historia de esta institución”.

“Como jugador siempre entregué todo en la cancha, sin importar las circunstancias. Hoy, en mi rol como entrenador, mi protesionalismo se mantiene intacto, siempre buscando ofrecer lo mejor de mí, sin pretextos de ningún tipo. Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol, lo haces involuntariamente pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas pero el partido sigue y no queda mas que trabajar para que no vuelva a suceder”, se lee en el comunicado.

Directiva de Cruz Azul, molesta con la aparición de Raúl Gutiérrez en homenaje de América

Luego de su aparición en el homenaje de América, la directiva de Cruz Azul se dijo “decepcionada con las acciones” de Raúl Gutiérrez. Fuentes revelaron a Excélsior que hubo molestia por dos razones: la primera fue que el ‘Potro’ no avisó que iba a asistir a esta ceremonia y posteriormente, el “enterarse de esto ya con una camiseta de América fue peor”.

Sin embargo, las medidas hasta el momento que se le impusieron a Gutiérrez fueron las de ofrecer disculpas. Por lo tanto, el puesto del ‘Potro’ como entrenador de Cruz Azul Femenil no está en riesgo, pues prefieren evaluarlo por el tema deportivo luego de que asumió el proyecto en una situación crítica.

Raúl Gutiérrez, DT de Cruz Azul Femenil MEXSPORT

Cabe resaltar que Raúl Gutiérrez llegó al conjunto femenil de La Máquina luego de la goleada de escándalo de 10-0 que sufrieron ante América. Desde su llegada, las cementeras tienen tres victorias y tres derrotas, colocándose en sexto lugar del Grupo A, aún seis puntos por detrás de puestos para Liguilla.