Portugal espera el regreso de Cristiano Ronaldo para la Fecha FIFA de noviembre

La Federación Portuguesa de Futbol mantiene la esperanza de recuperar a Cristiano Ronaldo para la Fecha FIFA de noviembre, pese al conflicto que provocó su salida de la concentración de la selección nacional. Pedro Proença, presidente del organismo, aseguró que existe una postura común entre la directiva, el entrenador y los jugadores para facilitar el regreso del capitán.

La Federación, el entrenador, todos los compañeros están alineados: queremos a Cristiano de vuelta. Espero que regrese ya durante el parón internacional de noviembre”, declaró Proença al referirse a la situación del delantero portugués.

¿Por qué salió Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal?

La situación se complicó después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración portuguesa tras un desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesús. El conflicto se habría originado porque el atacante no tuvo minutos en el partido frente a Noruega, pese a haber calentado durante un periodo prolongado.

La decisión generó diferencias entre el delantero y el cuerpo técnico, lo que derivó en su salida antes del siguiente compromiso internacional de Portugal. El episodio abrió un nuevo frente para la selección, que ahora busca resolver el conflicto y recuperar a su principal referente.

Cristiano Ronaldo podría volver en noviembre

Pese a las diferencias, Pedro Proença afirmó que existe disposición de ambas partes para encontrar una solución. El dirigente también aseguró que Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a volver a vestir la camiseta de Portugal, por lo que la próxima Fecha FIFA aparece como una oportunidad para concretar su regreso.

Cristiano también está dispuesto a regresar. Es el mejor de todos los tiempos”, afirmó el presidente de la federación.

Sin embargo, la posible reincorporación del atacante todavía está sujeta a la resolución de su situación disciplinaria.

Portugal abre procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Futbol confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario contra el delantero y anunció una suspensión preventiva mientras se analizan los hechos. El expediente fue declarado urgente y quedó en manos del comité correspondiente.

De esta manera, Portugal mantiene abierta la puerta para el regreso de su capitán en noviembre, aunque primero deberá resolverse el proceso administrativo. La evolución del caso será determinante para saber si Cristiano Ronaldo vuelve a la convocatoria en los próximos compromisos internacionales.