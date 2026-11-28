Pol Deportes participó en la ceremonia de apertura de la final de la CONMEBOL Libertadores 2026, entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, un año después de hacerse viral por narrar desde un cerro la definición del torneo sudamericano. La organización lo invitó para formar parte del acto inaugural.

Durante la ceremonia, el comunicador peruano recordó cómo vivió la final de 2025 y compartió un mensaje sobre el camino que lo llevó a la edición de este año. Después, dio la bienvenida al encuentro y declaró inaugurada la final con la frase: “Bienvenidos, hoy se juega por la gloria eterna”.

El mensaje de Pol Deportes en la apertura

Su participación vinculó la ceremonia de 2026 con la historia que captó la atención de las redes sociales en la edición anterior. En 2025, el joven narró el partido entre Palmeiras y Flamengo desde las inmediaciones del Estadio Monumental de Lima, en Perú, sin tener acceso al inmueble.

“Hace un año subí una montaña para relatar la final más importante del continente, con un teléfono y con un sueño. Quería que mi pueblo sintiera la misma emoción y la misma pasión de hoy”, expresó durante el acto.

Antes de aparecer en la final de este año, Pol Deportes también publicó un mensaje en sus redes sociales sobre aquella experiencia y las expectativas que tenía de vivir el torneo de cerca.

A veces los sueños no salen como los imaginamos, pero eso no significa que el camino termine ahí. Tenía una ilusión: vivir la CONMEBOL Libertadores de cerca”, escribió.

La historia que lo llevó a la final

En 2025, Pol Deportes tenía 16 años y viajó cerca de 18 horas desde su ciudad natal hasta Lima para narrar la final. Al no contar con acceso al estadio, se acercó a un cerro ubicado en las inmediaciones y preparó su transmisión con un teléfono colocado en un tripié.

Desde ese punto relató el encuentro entre Palmeiras y Flamengo a través de sus redes sociales. Las imágenes de la narración se difundieron ampliamente y recibieron reconocimiento de aficionados de distintas partes del mundo y de medios de comunicación, que destacaron su trabajo y su pasión por la comunicación deportiva.

La repercusión de aquella transmisión abrió oportunidades para que el joven peruano desarrollara su interés por la comunicación deportiva. Un año después, la invitación de la organización lo llevó a formar parte de la ceremonia de apertura de la final.

Así, Pol Deportes pasó de narrar desde un cerro cercano al Monumental a dar la bienvenida oficial a una nueva definición de la Libertadores, en la que Palmeiras enfrentó a Estudiantes de La Plata.