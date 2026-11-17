El futbol mundial tendrá una nueva disputa por el poder en 2027. El Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Futbol (FFF) aprobó por unanimidad la candidatura de Philippe Diallo a la presidencia de la FIFA, por lo que el dirigente francés buscará competir contra el actual mandatario, Gianni Infantino, en las elecciones del próximo 18 de marzo.

El congreso electivo se celebrará en Rabat, Marruecos, donde se definirá quién estará al frente del máximo organismo del futbol internacional durante el siguiente periodo.

Diallo confirmó su candidatura durante una conferencia de prensa en la sede de la FFF, donde explicó que aceptó la propuesta después de recibir insistentes peticiones de sus colegas europeos y otros representantes del futbol.

La insistencia de mis colegas europeos y otras peticiones me llevaron a aceptar la propuesta de ser candidato a la presidencia de la FIFA. El comité ejecutivo de la FFF aprobó por unanimidad esta candidatura", anunció el dirigente.

UEFA respalda a Philippe Diallo para competir contra Gianni Infantino

La candidatura del presidente de la Federación Francesa de Futbol tomó fuerza después de que la UEFA manifestara su respaldo unánime para convertirlo en la alternativa europea frente a Infantino.

El organismo destacó la trayectoria de Diallo y su experiencia en diferentes estructuras del futbol profesional, tanto en Francia como en el ámbito internacional.

"Cuenta con una amplia experiencia en todos los niveles del futbol", señaló la UEFA en su comunicado, donde también recordó su paso por la organización que representa a los clubes profesionales franceses, la liga profesional y las estructuras de resolución de conflictos de la FIFA.

Diallo asumió la presidencia de la FFF y se incorporó al Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023, consolidando su presencia dentro de los organismos que dirigen el futbol europeo.

La candidatura llega después de varias semanas de negociaciones y de un periodo marcado por las diferencias entre la UEFA y la administración de Gianni Infantino.

¿Por qué la UEFA busca competir contra Gianni Infantino?

El respaldo europeo a Philippe Diallo también está relacionado con las diferencias que han surgido con la gestión de Gianni Infantino durante los últimos meses.

Uno de los principales puntos de conflicto fue el proyecto impulsado por el presidente de la FIFA para permitir inversiones privadas en una empresa encargada de administrar los derechos comerciales del Mundial y otras competiciones del organismo.

La propuesta generó cuestionamientos por posibles problemas de transparencia y gobernanza. Ante las críticas, el proyecto terminó por abandonarse, mientras la UEFA comenzó a buscar un candidato que pudiera competir contra el dirigente suizo.

Antes de decantarse por Diallo, el organismo europeo también contempló impulsar a Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal y actual responsable de desarrollo del futbol en la FIFA. Sin embargo, el francés descartó participar en la contienda.