Kozo Tashima, uno de los aspirantes a terminar con la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA, prometió que, en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2027, permanecerá únicamente cuatro años en el cargo, periodo en el que buscará transformar la manera en que se administra el futbol mundial.

El presidente honorario de la Asociación de Futbol de Japón aseguró que su intención no es perpetuarse en el poder, sino impulsar una serie de reformas que permitan una mayor transparencia en la toma de decisiones del máximo organismo rector del futbol.

“Básicamente, mi intención es cumplir un solo mandato. Me centraré en reformar la gobernanza durante los próximos cuatro años, y hacer que la toma de decisiones sea más transparente”, declaró Tashima durante una conferencia de prensa en Tokio.

El dirigente japonés, quien forma parte del Consejo de la FIFA desde 2015, señaló que algunas de las decisiones tomadas durante el Mundial 2026 fueron determinantes para que decidiera postularse a la presidencia del organismo.

Entre ellas mencionó la revocación de una tarjeta roja al delantero estadunidense Folarin Balogun, además de los intentos por incrementar el valor comercial de la Copa del Mundo sin atender aspectos relacionados con la administración del organismo.

No descarta una alianza contra Infantino

Kozo Tashima también abrió la posibilidad de unir fuerzas con el francés Philippe Diallo, otro de los dirigentes que buscan impedir la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA.

El japonés reveló que ya sostuvo una conversación telefónica con el presidente de la Federación Francesa de Futbol y manifestó su intención de reunirse personalmente con él en Europa para analizar las alternativas que tienen de cara a las elecciones.

Diallo cuenta con el respaldo consensuado de las 55 federaciones que integran la UEFA, mientras que la Federación Japonesa confirmó que ya entregó la documentación correspondiente para registrar la candidatura de Tashima.

Para participar en las elecciones, los aspirantes deberán contar con el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones que integran la FIFA.

Infantino enfrentaría su primera elección con rivales en 11 años

Las elecciones presidenciales de la FIFA se celebrarán el próximo 18 de marzo de 2027, durante el Congreso del organismo en Rabat, Marruecos.

Gianni Infantino, quien llegó al cargo en 2016, consiguió la reelección por aclamación tanto en 2019 como en 2023, sin la necesidad de enfrentarse a otro candidato en las urnas.

Sin embargo, el dirigente suizo encontró una creciente oposición tras la celebración del Mundial 2026 y su proyecto, posteriormente retirado, de vender parte de la competición a inversionistas externos.

De prosperar alguna de las candidaturas opositoras, Infantino tendrá que competir por la presidencia de la FIFA por primera vez desde su llegada al poder.