¡Netflix transmitirá el Mundial 2030! Se queda con los derechos exclusivos en España y Andorra

La Copa Mundial de la FIFA 2030 llegará a Netflix. La plataforma de streaming anunció este martes que adquirió los derechos audiovisuales exclusivos para transmitir el torneo en España y Andorra, en una apuesta por ampliar su presencia en el futbol internacional.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, el acuerdo contempla la transmisión de los 104 partidos del Mundial 2030. Además, un encuentro por jornada estará disponible de forma gratuita en España a través de una cadena nacional de televisión abierta.

La operación marcará un precedente para Netflix en el mercado español, ya que será la primera vez que la plataforma transmita un gran torneo internacional masculino de futbol en ese país.

Netflix apuesta por el Mundial 2030

El anuncio también fue compartido a través de la cuenta oficial de Netflix España en X, donde la empresa confirmó que obtuvo los derechos exclusivos para ambos territorios.

La publicación estuvo acompañada de una imagen relacionada con la Selección Española y la Copa del Mundo, con la que la plataforma dio a conocer su apuesta por uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La noticia representa un cambio en el panorama de las transmisiones futbolísticas en España, donde los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fueron emitidos por la cadena pública RTVE.

Netflix también transmitirá los Mundiales Femeniles

La adquisición de los derechos del Mundial 2030 se suma a la estrategia de Netflix para ampliar su catálogo de eventos deportivos en directo.

La compañía también cuenta con los derechos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se celebrará en Brasil, así como de la edición de 2031, programada para Estados Unidos y Canadá.

Con estos acuerdos, Netflix fortalece su apuesta por el futbol internacional y busca llevar algunas de las competiciones más importantes del calendario de la FIFA a su plataforma.