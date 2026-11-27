Luis Jiménez encabeza la lista de ocho jugadores que no continuarán en Necaxa de cara al Clausura 2027. El club dio a conocer las bajas, con las que el entrenador Juan Máximo Reynoso ya no contará en su plantel para el próximo torneo.

El técnico peruano llegó a los Rayos durante el Apertura 2026, luego de la destitución de Martín Varini. Su llegada se produjo en medio de una temporada irregular, en la que el equipo comenzó con victorias sobre Atlante y Rayados, pero después acumuló cuatro derrotas y dos empates en sus siguientes seis encuentros.

En Leagues Cup, Necaxa ganó uno de sus tres partidos y perdió los otros dos, resultado que lo dejó fuera en la primera ronda. La derrota en casa ante Puebla, durante la jornada ocho, marcó el final de la etapa de Varini y también un punto de quiebre para el guardameta Jiménez.

La expulsión y el distanciamiento de Luis Jiménez

Durante el partido contra Puebla, que Necaxa perdió 1-0, Jiménez recibió una tarjeta roja. Al abandonar el campo entre abucheos, el portero hizo un gesto ofensivo hacia la afición, lo que provocó el malestar de los seguidores del equipo.

El guardameta cumplió la suspensión de un partido en el debut de Reynoso como entrenador. Después volvió a ser titular en los encuentros ante América y Pachuca, pero su participación con el primer equipo terminó más adelante.

Desde la jornada 12 y hasta el cierre de la temporada, Jiménez dejó de ser convocado. Su salida se confirmó ahora como parte de los movimientos del club rumbo al siguiente torneo.

Juan Reynoso podrá conformar su plantel para el Clausura 2027. Tomas Regueiro/Mexsport

Los otros jugadores que dejan a los Rayos

Además del portero, Necaxa anunció la salida de Lorenzo Faravelli, Emilio Martínez, Misael Pedroza, Rogelio Cortéz, Christopher Andrade, Carlos Vargas y Kevin Rosero.

El club comunicó públicamente las bajas y agradeció a los ocho futbolistas por el compromiso mostrado durante su etapa con la institución. La lista de salidas abre la posibilidad de que Reynoso realice ajustes en el plantel durante la preparación para el próximo campeonato.

El entrenador asumió el cargo con el Apertura 2026 en marcha y ahora podrá trabajar en la conformación del equipo desde el inicio de la pretemporada.