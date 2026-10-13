¡Millonario bono secreto! Revelan pago de 1.7 mdd a Infantino por el Mundial 2026

Gianni Infantino volvió a quedar en el centro de la polémica. El presidente de la FIFA recibió un pago adicional de 1.72 millones de dólares relacionado con la organización del Mundial 2026, una compensación que no fue incluida en los informes financieros públicos del organismo y que podría representar una violación de sus propios estatutos.

De acuerdo con una investigación publicada originalmente por el diario británico The Times, el dirigente suizo recibió esa cantidad durante 2024 a través de FWC2026, la entidad establecida en Estados Unidos para administrar y operar la Copa del Mundo que organizaron México, Estados Unidos y Canadá.

El pago quedó registrado en el formulario 990 del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), documento que las organizaciones sin fines de lucro deben presentar anualmente para informar sobre sus operaciones y compensaciones.

Sin embargo, la cantidad no apareció en el informe financiero de la FIFA correspondiente a 2024, pese a que las normas del organismo establecen que los ingresos de sus principales dirigentes deben hacerse públicos.

El dinero tampoco formaba parte de la remuneración habitual de Infantino, quien ese mismo año recibió aproximadamente 4.86 millones de dólares entre salario y prestaciones.

Así, al sumar ambas cantidades, los ingresos del presidente de la FIFA durante 2024 alcanzaron aproximadamente 6.58 millones de dólares, una cifra superior a la reportada oficialmente por el organismo rector del futbol mundial.

¿Violó Infantino los estatutos de la FIFA?

El artículo 43, párrafo 13, de los estatutos de la FIFA establece que el Subcomité de Remuneración debe determinar los ingresos del presidente, los integrantes del Consejo y el secretario general, además de garantizar que esas cantidades sean públicas.

Para Miguel Maduro, expresidente del Comité de Gobernanza del organismo, la falta de transparencia podría representar una infracción directa a esas disposiciones.

Maduro explicó a The Times que cualquier compensación proveniente de empresas vinculadas con la FIFA debe darse a conocer, independientemente de que no forme parte del salario ordinario.

El exfuncionario también sostuvo que no existe inconveniente en que el presidente de la organización reciba una remuneración elevada, siempre y cuando sus ingresos sean transparentes y estén sujetos a los mecanismos establecidos.

Por su parte, la FIFA rechazó categóricamente que se hubiera cometido alguna irregularidad.

Un portavoz del organismo aseguró a ESPN que se cumplieron todos los requisitos de divulgación de información y negó que el pago adicional representara una violación de sus estatutos.

Infantino acumula polémicas tras el Mundial 2026

La revelación llegó en medio de otros cuestionamientos sobre la gestión de Gianni Infantino, quien también fue señalado por sus vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante los meses previos al Mundial 2026, el dirigente mantuvo una relación cercana con la administración estadounidense y realizó frecuentes visitas a la Casa Blanca.

Además, a principios de año se conoció una propuesta para vender el 20 por ciento de participación en la Copa del Mundo a inversionistas externos encabezados por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Trump.

La iniciativa, denominada Football Forward Enterprises, provocó tensiones con distintos sectores del futbol internacional.

Incluso dirigentes de la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Futbol exigieron la dimisión de Infantino, mientras que la organización europea llegó a amenazar con boicotear futuros eventos de la FIFA.

A estas controversias se sumó el manejo de la suspensión del estadounidense Folarin Balogun, quien recibió una tarjeta roja durante el Mundial, pero posteriormente fue autorizado para disputar el encuentro de octavos de final contra Bélgica, después de una intervención de Trump ante Infantino.

El nuevo señalamiento económico apareció mientras Infantino se prepara para buscar su reelección en 2027.

El Consejo de la FIFA tiene programada una reunión este jueves en Zúrich, en medio de los cuestionamientos sobre la transparencia de los ingresos de su presidente.