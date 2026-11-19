Sabía Miguel Herrera que el reto del Atlante se tenía que sostener con mucha hombría, poco dinero y algunos buenos resultados. Así pues, tras su primer torneo luego de volver a Primera División, el corte de caja es doloroso, el Atlante puede quedar entre los tres últimos, y lo único que queda es reflexionar sobre el futuro.

Para ello necesita confeccionar la plantilla en los sitios en los que se quedó corto.

"La principal zona a mejorar es la de centro delantero, estamos pensando también en un defensa, un volante, quizá un contención para seguir dándole estructura al equipo".

"Tenemos tres pesos": Miguel Herrera

Al mismo tiempo, es realista: "Nosotros tenemos que basarnos en el presupuesto que el presidente nos diga, tenemos 3 pesos, bueno. No podemos hacer castillos en el aire, no puedo pensar en un delantero de 20 pesos".

Miguel Herrera se mantendrá como entrenador del Atlante durante el Clausura 2027 de la Liga MX. Mexsport

Bajo sus condiciones y visión, hay cosas por mejorar en el equipo, que por momentos mostró músculo ante buenos rivales, pero se desfondó a mitad de torneo. Para ello, el Piojo detectó que lo principal es la cuestión de anotar goles.

"Las primeras balas están enfocadas en el nueve, como le dije al presidente Emilio Escalante, al vicepresidente y al director deportivo, no me traigan a nadie más si no viene un nueve".

¿Qué viene para el Atlante?

Más allá de que el equipo del pueblo no pudo clasificarse a la liguilla y tiene un cierre grisáceo ante Tijuana como visitante, Herrera advierte que sus jugadores no han perdido la pasión ni el ánimo por competir, sino todo lo contrario, se sienten privilegiados por estar en Primera.

"Puede ser que haya 500 mil personas en México que quisieran y podrían estar aquí entrenando aunque no tengan inspiración y matándose para conseguir estar en nuestro lugar, entonces a nosotros no nos dejan de pagar porque ya no clasificamos, tenemos un contrato y lo cumple la directiva al pie de la letra".

Propiamente está satisfecho porque ya tiene la palabra de sus directivos de que al menos tres jugadores de refuerzo están apalabrados y es cuestión de tiempo para que se cristalice. Mientras llega el siguiente torneo, confía en que tiene una buena base de jugadores que caló en el regreso.

"Luis Calzadilla, Walter Portales, Nico Carrera, Martín Sarrafiore, Jhojan Julio, Luis Puente, Aaron Quirós, Eduardo Tercero, Eugenio Pizzuto... ahí vamos en la base que estamos forjando para este equipo, más los refuerzos que lleguen para este siguiente torneo donde ya tenemos que dar ese salto de calidad".

Y como el Atlante ganó su derecho a jugar en Primera por medio de una triangulación económica, Herrera recomendó algo para la Segunda División:"Hay que fortalecer la liga de abajo. ¿Realmente están listos para estar acá arriba? El Atlante, que mantuvo una base en Expansión, está peleando el lugar 16 de la tabla".