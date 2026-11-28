El Mex Tour y la Clásica de la República no se realizarán en enero de 2027, como estaba previsto. La Unión Ciclista de México anunció que ambas competencias se reprogramarán para el segundo semestre del año, con el propósito de garantizar su desarrollo y ajustar los recursos necesarios para organizar los eventos.

La modificación fue solicitada por los patrocinadores y los gobiernos que fungirían como anfitriones de las carreras. De acuerdo con el comunicado de la UCMEX, el cambio busca encaminar de mejor manera los recursos y presupuestos para ofrecer un evento adecuado para las partes involucradas.

El recorrido previsto para el Mex Tour

El Mex Tour, programado con categoría UCI 2.1, tenía contempladas cinco etapas entre el 19 y el 23 de enero. El recorrido incluía rutas en Veracruz, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.

La competencia estaba planeada de la siguiente manera:

Etapa 1: Veracruz – Córdoba | 19 de enero | 120 kilómetros.

Etapa 2: Puebla – Puebla | 20 de enero | Circuito.

Etapa 3: Puebla – Cuernavaca | 21 de enero | 160 kilómetros.

Etapa 4: Cuernavaca – Tres Marías | 22 de enero | 19 kilómetros | Contrarreloj individual.

Etapa 5: Ciudad de México – Ciudad de México | 23 de enero | Circuito.

La organización tenía como objetivo reunir al menos cinco equipos Pro Team en el Mex Tour. Con el cambio de calendario, esa expectativa queda pendiente hasta que se definan las nuevas fechas y se complete la preparación del evento.

Isaac del Toro finalizó en el tercer lugar del Tour de Francia 2026 Mexsport

La organización mantiene el compromiso para 2027

La Unión Ciclista de México señaló que mantiene el compromiso de realizar ambas competencias durante el segundo semestre de 2027. La reprogramación permitirá adecuar los elementos necesarios para llevarlas a cabo, aunque el comunicado no precisa las nuevas fechas.

La UCMEX también indicó que la Unión Ciclista Internacional ha recibido información sobre los avances y detalles del proyecto desde el inicio de la organización. La comunicación, según el organismo mexicano, busca mantener los estándares de la competencia.

El anuncio no cancela los eventos, sino que aplaza su realización. La organización cerró su comunicado con la frase “la pausa es solo para tomar mayor impulso” y reiteró su compromiso con las carreras.

La expectativa alrededor del Mex Tour también está relacionada con la posibilidad de que el mexicano Isaac del Toro vuelva a competir en casa.