Las Semifinales de la Liga MX Femenil ya tienen horarios definidos. Tras más de una semana de los Cuartos de Final, América, Pumas, Rayadas y Chivas ya saben qué días se jugarán su pase a la Final. En una llave, las Águilas enfrentarán a Universidad Nacional. Por otro lado, Monterrey y el Rebaño se disputarán el otro pase a la definición por el título.

Cabe destacar que las Semifinales se jugarán tras el parón que hay por Fecha FIFA. Dichos juegos se disputarán desde el miércoles 9 de diciembre hasta el lunes 14 del mismo mes. De igual manera, los cuatro equipos en Semifinales jugarán como locales en sus respectivos estadios.

América Femenil contra Pumas MEXSPORT

¿Cuándo se jugará la Semifinal entre América y Pumas?

La serie entre América y Pumas comenzará el viernes 11 de diciembre, cuando se dispute el partido de Ida en el Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas. El encuentro de Vuelta se celebrará el lunes 14 de diciembre, también a las 19:00 horas, en el Estadio Azteca, donde se definirá a un equipo finalista del Apertura 2026.

¿Cuándo se jugará la Semifinal entre Rayadas y Chivas?

Por su parte, Rayadas y Guadalajara abrirán su eliminatoria el miércoles 9 de diciembre, a las 20:07 horas, en el Estadio Akron. El partido de Vuelta tendrá lugar el sábado 12 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Estadio BBVA, escenario donde se conocerá al rival de la otra eliminatoria.

Chivas y Rayadas jugarán en Semifinales MEXSPORT

¿Cómo se jugarán las Semifinales del Apertura 2026?

Con el nuevo formato en la Liga Femenil, las Semifinales siguen a dos partidos y el criterio para determinar a los equipos clasificados será el marcador global. En caso de empate después de los 180 minutos, el pase a la Final será para el club que haya conseguido una mejor posición en su grupo al término de la Fase Regular.

Para la Final, los dos equipos que consigan su clasificación serán acomodados de acuerdo con el lugar que ocuparon en la clasificación general del Apertura 2026.

¿Cómo llegó cada equipo a las Semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

América Femenil llegó a las Semifinales del Apertura 2026 hasta el momento como el mejor equipo. Además de ser las actuales campeonas, las dirigidas por Ángel Villacampa fueron líderes del Grupo B con 37 puntos y en Cuartos de Final golearon 6-0 a Toluca en el marcador global.

América Femenil avanzó a Semis del AP26 MEXSPORT

Pumas está en la antesala de la Final por primera vez en la historia del ‘Circuito Rosa’. Con apenas 20 unidades, las Felinas fueron terceras del Sector B. En Cuartos, las comandadas por Roberto Medina se impusieron a Tigres tras remontar en la serie y ganar de visitante ante las Amazonas 0-5 y con un global de 7-3.

Pumas Femenil remontó ante Tigres MEXSPORT

En la otra eliminatoria, Chivas está gracias a terminar en segundo lugar del Grupo B con 30 puntos. Esto le sirvió en Cuartos de Final, ya que empataron en el marcador global 1-1 con Juárez, pero por mejor posición en su sector avanzaron las Tapatías.

Por último, Rayadas terminó en la primera posición del Grupo A con 37 puntos. Además, en Cuartos de Final eliminaron a Pachuca con un marcador global de 4-2 tras ganar los duelos de Ida y Vuelta con pizarras de 0-1 y 3-2 respectivamente.