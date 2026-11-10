Keenan Allen volvería a México con los 49ers; ¿repetirá su famoso baile?

Keenan Allen quedó en camino de volver a México, siete años después de celebrar un touchdown con un bailecito que se hizo popular entre los aficionados. Los San Francisco 49ers acordaron este martes su llegada en un canje con los Indianapolis Colts, antes de enfrentar a los Minnesota Vikings el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, donde el receptor podría repetir aquella celebración.

Antes del viaje a México, los 49ers visitarán a los Dallas Cowboys el domingo 15 de noviembre, una primera oportunidad para que Allen se presente con su nuevo equipo.

Los 49ers enviarán a los Colts una selección de sexta ronda del Draft 2027. El receptor, de 34 años, llegó al cierre del mercado como líder de Indianapolis con 40 recepciones, que le dieron 351 yardas y un touchdown en ocho partidos.

La incorporación de Allen le dará a Brock Purdy otra opción de pase en una temporada en la que las lesiones golpearon al cuerpo de receptores de San Francisco. Entre los jugadores afectados estuvieron Mike Evans, Deebo Samuel, Demarcus Robinson y Ricky Pearsall, quien pasó por una cirugía de rodilla antes del inicio de la campaña.

Allen, elegido seis veces al Pro Bowl, se incorporará a los 49ers con 1,095 recepciones, la octava mayor cifra en la historia de la NFL. El veterano quedó a siete recepciones de superar a Cris Carter por el séptimo puesto y suma 12,402 yardas y 71 touchdowns por aire en su carrera.

Si debuta el próximo domingo, Allen enfrentará a los Cowboys por segunda semana consecutiva. En su último partido con los Colts, el receptor atrapó cuatro pases para 26 yardas ante Dallas.

El baile que Keenan Allen podría repetir en México

Keenan Allen dejó un recuerdo especial en su anterior visita a México, el 18 de noviembre de 2019, cuando los Los Angeles Chargers enfrentaron a los Kansas City Chiefs en el entonces Estadio Azteca.

En aquel encuentro, Allen atrapó un pase de siete yardas de Philip Rivers para anotar el único touchdown de los Chargers. El receptor festejó con un bailecito que se hizo popular y que quedó asociado con su actuación ante la afición mexicana.

Allen terminó ese partido con ocho recepciones para 71 yardas, aunque los Chargers cayeron 24-17 frente a los Chiefs. Ahora, su llegada a San Francisco abrió la posibilidad de que vuelva a encontrar la zona de anotación en el mismo escenario y repita sus pasos, siete años después.

Los 49ers también tienen un antecedente reciente en ese estadio, donde derrotaron 38-10 a los Arizona Cardinals en 2022. El 22 de noviembre regresarán para recibir a los Vikings, con la posibilidad de presentar a Allen como una de sus nuevas armas ofensivas.