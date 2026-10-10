El histórico cambio que Thierry Henry busca imponer en el futbol femenil

El exfutbolista francés Thierry Henry busca impulsar una transformación en el futbol femenil mediante el desarrollo de calzado deportivo diseñado específicamente para las necesidades de las jugadoras. Desde su cargo como director de futbol de la marca deportiva On, el campeón del mundo en Francia 1998 señaló la importancia de dejar atrás la dependencia de botines creados originalmente para hombres.

La iniciativa pretende ofrecer a las futbolistas un equipamiento que responda mejor a sus características y exigencias dentro de la cancha, con el objetivo de mejorar la comodidad y las condiciones para competir. Para Henry, el desarrollo de productos específicos para el futbol femenil representa un paso importante para atender necesidades que, durante años, no han recibido suficiente atención en la industria deportiva.

Thierry Henry apuesta por botines especializados para el futbol femenil

Como parte de este proyecto, On trabaja en el desarrollo de nuevos modelos de botines con la participación de futbolistas profesionales. La intención es incorporar la experiencia de quienes utilizan este equipamiento en cada partido y entrenamiento, para crear productos que se adapten mejor a las exigencias del juego.

En el proyecto también participan el delantero francés Kylian Mbappé y la futbolista suiza Sydney Schertenleib. Mientras Mbappé colabora en el desarrollo del calzado masculino, Schertenleib aporta su experiencia al diseño de modelos enfocados en las necesidades de las jugadoras.

De esta manera, la marca busca integrar las opiniones de sus deportistas en el proceso de diseño y avanzar hacia un equipamiento que contemple las particularidades del futbol femenil, en lugar de limitarse a adaptar productos concebidos para el mercado masculino.

Mundial Femenil de Brasil 2027, una oportunidad para impulsar el cambio

Thierry Henry también ve en la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 una oportunidad para dar mayor visibilidad a esta iniciativa y abrir la conversación sobre las necesidades de equipamiento de las futbolistas.

La justa mundialista podría convertirse en un escaparate para impulsar el desarrollo de productos especializados y motivar a otras marcas deportivas a prestar mayor atención al crecimiento del futbol femenil.

Con este proyecto, Henry busca contribuir a una evolución en la industria del deporte, en la que las necesidades de las mujeres sean consideradas desde las primeras etapas del diseño y desarrollo del calzado, con las jugadoras como protagonistas del cambio.