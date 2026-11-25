Erling Haaland expresó su frustración por el momento del Manchester City, que empató 2-2 ante Napoli en la Champions League y se quedó con un solo triunfo en sus últimos siete partidos entre todas las competencias. El delantero noruego cuestionó la facilidad con la que el rival encontró espacios y reconoció que su equipo tuvo problemas para controlar el encuentro.

El City estuvo dos veces en desventaja y rescató un punto con el gol de Rayan Cherki al 86’. El conjunto de Enzo Maresca presionó en los minutos finales para buscar el tanto de la victoria, pero el empate prolongó una racha que ya puso al plantel a revisar qué dejó de funcionar.

Intentamos presionar al final por un gol pero no pudimos. No estuvimos lo suficientemente bien y los dejamos entrar demasiado fácil. No fuimos capaces de controlar y atacar el partido como quisimos”, dijo Haaland.

La baja de resultados del Manchester City coincidió con un tramo de menor producción para Haaland, quien registró un solo gol en noviembre después de un comienzo de temporada en el que marcó con mayor frecuencia. El noruego admitió que, cuando el equipo dejó de ganar con regularidad, también aparecieron dudas sobre decisiones que antes tomaba con naturalidad.

“El fútbol es fácil y difícil. Cuando se gana es fácil, y uno sabe qué hacer. Cuando no, uno empieza a cuestionarse todo. Lo mejor sería no pensar en ello, pero no es fácil”, explicó Haaland, quien pidió al plantel reagruparse y recuperar la energía en la cancha.

Cherki quería ganar

A Rayan Cherki le quedó poca satisfacción por haber marcado el 2-2. El francés señaló que el equipo ya había pasado por dificultades similares en los últimos partidos y pidió más trabajo para recuperar el paso.

No me importa el gol que hice, yo quería ganar el partido”, dijo Cherki. “Intentamos dejar todo lo que tenemos en la cancha. A veces el partido no sale como uno quiere, y ha sido así en los últimos dos o tres partidos”.

Enzo Maresca puso el acento en lo que hizo el Manchester City para recuperar la pelota. El técnico italiano consideró que su equipo presionó con agresividad y generó ocasiones ante un Napoli que, como esperaba, se defendió cerca de su área durante varios pasajes del encuentro.

Maresca también reconoció que los dos goles de Napoli pudieron evitarse, aunque se mostró conforme con que su equipo rescatara el empate después de ir dos veces abajo en el marcador. “Hay un cierto grado de bronca por no ganar, pero si no se puede ganar, tampoco hay que perder. Tomamos el punto y seguimos adelante”, concluyó el entrenador del City.