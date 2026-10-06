“Gordo, disfrutá tu día”: Suárez dedica emotivo mensaje a Messi por su despedida

Luis Suárez se sumó a los mensajes dedicados a Lionel Messi por su despedida de la Selección Argentina, con un video en el que combinó el cariño por su amigo y el reconocimiento a lo que consiguió con la camiseta de su país.

El delantero uruguayo, actual compañero del argentino en el Inter Miami, eligió un saludo cercano para dirigirse al protagonista de la jornada: “Gordo, te quería mandar un gran abrazo”.

Suárez le pidió disfrutar de una ocasión que reúne los recuerdos de su carrera internacional y el afecto de los aficionados. Su mensaje puso el acento en el significado de representar a una selección y en las satisfacciones que Messi acumuló durante ese recorrido.

Espero que disfrutes mucho con la camiseta de la Selección de tu país, que tan importante fue para tu carrera, que viviste cosas increíbles y ganaste cosas que cualquier jugador quiere ganar representando a su país…”, expresó el uruguayo

El atacante destacó así una trayectoria que llevó a su amigo a conquistar los títulos más deseados con Argentina. En sus palabras, el momento de la despedida también representa una oportunidad para mirar lo conseguido y recibir el cariño de quienes acompañaron ese camino.

“Sentite muy orgulloso”

Luis Suárez dedicó otra parte de su mensaje al reconocimiento de los aficionados. Para el uruguayo, el homenaje corresponde tanto a los logros de Messi como al significado que su figura adquirió para su país.

Tenés un más que merecido reconocimiento de toda la gente por tu trayectoria y por lo que representaste para tu país, así que sentite muy orgulloso”, señaló Suárez

El mensaje de Suárez mantuvo un tono personal, con palabras dirigidas al amigo con el que comparte vestidor. El delantero puso en primer plano el orgullo por la carrera de Messi y la posibilidad de disfrutar una jornada dedicada a su vínculo con la Selección Argentina.

El uruguayo cerró su intervención con una frase breve que resumió el deseo expresado a lo largo del video: “Te mando un gran abrazo, y disfrutá tu día”.

Messi recibió así una muestra de afecto de uno de sus compañeros más cercanos, quien acompañó su despedida internacional con un reconocimiento a su trayectoria y una invitación a vivir el homenaje con orgullo.