Gilberto Mora, "un jugador que todo el mundo pagará por verlo", afirma entrenador de su infancia

Gilberto Mora ya tiene 18 años y puede firmar con un equipo de Europa sin las restricciones de FIFA. Ante esto, la ‘joya’ de Xolos de Tijuana tiene el siguiente paso dentro de su carrera. Su inminente llegada al ‘Viejo Continente’ no solo ilusiona en el entorno mexicano, sino que también en su círculo cercano. Incluso, uno de sus formadores aseguró que “todo el mundo pagará por ver” la calidad de jugador que es ‘Morita’.

En entrevista para Excélsior, Wilson Rivas, quien entrenó a Gilberto Mora desde los ocho años, señaló que desde esa edad ya se le veía una calidad distinta al resto de sus compañeros. Incluso, señaló que dentro del futbol actual, Gilberto es un futbolista distinto, pues aún muestra esa soltura dentro del terreno de juego, la cual se ha acabado con el paso de los años.

Gilberto Mora con su formador Wilson Rivas ESPECIAL

“Cada juego yo decía ‘este es un niño, un jugador que todo el mundo va a pagar por ir a verlo’, que es lo que queremos ver, el espectáculo. El futbol se va volviendo muy todo estructurado, pero lo que tú quieres ver en verdad en el campo es lo que él hace: regate, un drible, un gran recepción, un pase que otros no ven”, mencionó Wilson.

Dicho formador conoció a Gilberto Mora hace una década, cuando apenas tenía ocho años de edad. Desde ese momento, Wilson aseguró que se imaginaba el gran futuro que le esperaba a la ‘joya’ de Xolos. Incluso, mencionó que, además de calidad futbolística, tiene el carácter suficiente para estar en cualquier tipo de escenario, así como ya lo hizo en una Copa del Mundo.

“Lo imaginas, pero siempre tienes que ir con esa cautela y saber que es poco a poco. Sin embargo, el talento no se puede ocultar, solamente tienes que darle las armas, las herramientas para que vaya creciendo más y te vaya adaptando a lo que es el juego”.

Gilberto Mora en la Copa del Mundo MEXSPORT

“Él a esa edad no estaba preocupado por una recepción o por un pase, él ya hacía cosas diferentes, él se preocupaba por el juego. Tuvo una ventaja muy grande para él. Acaba de jugar un Mundial de titular, muchos partidos a ese máximo nivel. El está preocupado solamente por jugar, no le importa el escenario, que lo vean 80 mil personas, el escenario no influye, él solamente juega”, aseguró Wilson en la misma entrevista para Excélsior.

Gilberto Mora, con el camino abierto para llegar a Europa

El talento de Mora ha despertado el interés de distintos clubes europeos. En los últimos meses, equipos como Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Liverpool y más, han aparecido en reportes relacionados con su futuro, aunque hasta el momento eso no significa que exista un acuerdo para su llegada a alguna de esas instituciones.

Cumplir 18 años representa un cambio importante en ese escenario, pues elimina la principal limitación reglamentaria relacionada con su edad para una transferencia internacional. La FIFA mantiene restricciones para los movimientos de futbolistas menores de edad con el propósito de proteger su desarrollo, aunque existen excepciones bajo determinadas condiciones.

Gilberto Mora, jugador de Xolos MEXSPORT

A partir de ahora, Mora podrá negociar una posible incorporación a un equipo extranjero sin tener que recurrir a esas excepciones por ser menor de edad.