La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que el desarrollo de las actuales unidades de potencia híbridas V6 de la Fórmula 1 quedará completamente congelado a mediados de la temporada 2028, mientras que las pruebas en banco para los futuros motores V8 de 2030 estarán estrictamente restringidas para impedir que los fabricantes trabajen en dos proyectos simultáneos y disparen sus costos.

Así lo reveló el director de monoplazas del organismo rector, Nikolas Tombazis, en entrevista con el portal especializado Motorsport.com. De acuerdo con el directivo, la congelación entrará en vigor a partir de la carrera 13 del campeonato 2028 —alrededor del 1 de julio—, fecha desde la cual únicamente se autorizarán modificaciones por motivos de fiabilidad y quedarán prohibidas las mejoras de rendimiento.

Esta situación podría poner en desventaja a Honda, quien hasta ahora sigue sin encontrar el camino correcto con la actual reglamentación.

Las medidas se toman ante el adelanto de la normativa de las unidades de potencia que llegarán en el 2030. El objetivo es introducir V8 turboalimentados de 2.1 litros. Sin embargo, este cambio de rumbo ha generado controversias porque algunos señalaron que Cadillac, la empresa para la cual compite Sergio Pérez, podría estar obteniendo una ventaja dado que ya no tendrían que invertir en el desarrollo de una unidad de potencia con las normales actuales y que, inmediatamente, podría ponerse a trabajar de cara a la nueva normativa.

Ahora, según informa el medio, las marcas tendrán prohibido realizar ensayos en banco de pruebas con un solo cilindro, mientras que ningún fabricante actual podrá probar la unidad de potencia V8 completa hasta el 1 de julio de 2028. La única excepción aplicará para los nuevos motoristas, lo que permitirá a General Motors adelantar trabajos de simulación para el proyecto de Cadillac.

Tombazis explicó a Motorsport.com que el objetivo central es evitar que las escuderías que hoy cuentan con una ventaja competitiva abandonen antes el desarrollo actual para adelantarse al ciclo de 2030, dejando rezagados a rivales como Honda.

Finalmente, el dirigente subrayó que el siguiente paso será ajustar el sistema de concesiones para motoristas rezagados (ADUO) antes de 2028, con el fin de asegurar la convergencia de rendimiento en la parrilla y evitar que alguna marca quede atrapada en desventaja permanente tras la congelación.