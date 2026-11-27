América, a lo largo de su historia en el futbol mexicano, ha estado envuelto en polémicas arbitrales, tanto en favor como en contra. Incluso, en la Liguilla del Apertura 2026 ya se presentó una en los Cuartos de Final ante Rayados. Sobre esto, Adalid Maganda, exárbitro de Liga MX, confesó que en su etapa profesional todos los silbantes preferían equivocarse a favor de las Águilas, pues si era en contra ‘temían’ de las consecuencias.

En entrevista para Excélsior, el exsilbante señaló que silbar en un partido de América es bastante presión. Bajo esta atmósfera, Adalid dijo que ninguno de sus colegas va con la intención de ayudar a los de Coapa. Sin embargo, lo mediático a veces los ayuda a inclinarse en decisiones cerradas en favor de las Águilas, para así evitar “consecuencias”.

Adalid Maganda, exárbitro mexicano MEXSPORT

“Es un equipo grande. Es un equipo grande y como árbitro tienen esa presión de que dicen, ‘si me equivoco a favor no va a pasar nada, pero si me equivoco en contra ahí sí puede haber consecuencias’ y por eso los árbitros tienen mucha presión cuando van al Estadio Azteca”, comentó Maganda.

Aunque señaló que podía haber consecuencias, Adalid mencionó en la plática que nunca supo de algún castigo por equivocarse en contra del América durante su paso como silbante profesional. Aún así, Adalid agregó que las decisiones arbitrales a veces hacen que la Liga MX pierda credibilidad e hizo una referencia a la ya típica frase usada en redes sociales de “penal para el América”.

“Es la presión. Cuando te dicen de América dices ‘wow, tengo que estar cerca y no lo debo beneficiar, mucho menos perjudicar’, pero como hemos visto en los últimos años, algunas jugadas que siempre están a favor del equipo. La gente como que pierde esa credibilidad y dicen que todos los partidos siempre hay un penal al América, prendo la tele y ¿qué pasa? penal para el América. Yo creo que sí los árbitros tienen esa presión de ir a abitrar al América, de equivocarse menos, pero mediante toda las facturas siempre sale beneficiado el equipo”, dijo en la entrevista para Excélsior.

Adalid Maganda conversando con Miguel Herrera en un partido de América MEXSPORT

A Maganda le tocó la creación del VAR en el futbol mexicano y aunque solamente estuvo dos años con esta herramienta, el silbante la conoce bien. Sobre un análisis de la utilización del video arbitraje en la actualidad, Adalid mencionó que no se ha utilizado de manera correcta en México, ya que la mayoría de errores son a favor de los equipos “grandes”.

“El VAR está siendo muy mal utilizado en México porque vemos algunas jugadas muy polémicas y sobre todo en los equipos grandes, que es el América, Cruz Azul, que es Pumas, ¿Y qué dicen? cualquier toque que le dan ahí en el área al América es penal. Yo siento de que ahí se pierde mucho en la credibilidad de los árbitros. siempre se equivocan para un mismo lado, ¿no? Como que también está raro”, sentenció.

¿Polémica arbitral en los Cuartos de Final entre Rayados y América?

En el duelo de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, el VAR justamente se encargó de que Monterrey jugara con un jugador menos desde el minuto 10. Tras una revisión en el video arbitraje, se decidió expulsar a Ricardo Chávez, defensor de Rayados.

Ricardo Chávez fue expulsado en los 4tos de Final MEXSPORT

Esta decisión fue respaldada por el reglamento. Sin embargo, Rayados expresó su malestar por el arbitraje a través de Walter Erviti, director deportivo del club, debido al resto de decisiones arbitrales que se tomaron en el encuentro.