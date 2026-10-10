La española Athenea del Castillo recibe tarjeta roja por jalar del cabello a Michelle Cooper

La Selección Española femenil venció 2-0 a Estados Unidos en un partido amistoso disputado en Washington, pero el encuentro quedó marcado por la expulsión de Athenea del Castillo, quien recibió una tarjeta roja directa por jalar del cabello a la estadounidense Michelle Cooper.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del encuentro y rápidamente llamó la atención en redes sociales. La acción también coincidió con la polémica expulsión de Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, por un motivo similar durante el partido ante el Villarreal.

La futbolista del conjunto merengue había ingresado minutos antes de la acción sobre Cooper. Tras detener el juego, la silbante mexicana Diana Pérez acudió a la revisión del videoarbitraje y, al observar las imágenes, decidió mostrarle la tarjeta roja.

España venció a Estados Unidos. REUTERS

Árbitra expulsa a Athenea del Castillo tras revisar el VAR

La jugada se produjo cuando el partido entre España y Estados Unidos se acercaba a su conclusión. La intervención de Athenea sobre Michelle Cooper llevó a la árbitra a revisar lo sucedido mediante el sistema de videoarbitraje.

Las imágenes mostraron el jalón de cabello de la española sobre la jugadora estadounidense. Después de comprobar la acción, Diana Pérez determinó que correspondía una expulsión directa para la futbolista del Real Madrid.

La tarjeta roja llegó en la recta final del amistoso y dejó a España con una jugadora menos durante los últimos minutos. Sin embargo, la superioridad numérica no permitió que el equipo estadounidense modificara el resultado antes del silbatazo final.

España vence a Estados Unidos con dos goles en el primer tiempo

Antes de la expulsión, la selección española había construido la ventaja que le permitió llevarse el triunfo en el Audi Field de Washington. El equipo visitante encontró rápidamente el camino al gol y resolvió el marcador durante los primeros 14 minutos del partido.

El primer tanto llegó al minuto 3, cuando Patri Guijarro culminó una jugada colectiva con un disparo desde tres cuartos de campo. La anotación adelantó a España en el inicio del encuentro y le permitió tomar el control del marcador.

Once minutos después, Eva Navarro amplió la diferencia. Salma Paralluelo envió un centro al área que Navarro conectó de primer toque para establecer el 2-0, resultado que se mantuvo hasta el final.

Con la victoria, España comenzó con un triunfo su serie de dos partidos amistosos ante Estados Unidos.