España venció 2-0 a Marruecos y cerró invicta la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Catar 2026. La selección dirigida por David Cubillo ya tenía asegurado su boleto a dieciseisavos de final y, con su tercer triunfo consecutivo, se quedó con el primer lugar del Grupo H con nueve puntos, 22 goles a favor y ninguno en contra.

Ebrima Tunkara abrió el marcador a los 18’. El atacante recibió un pase largo de Sergi Mayans, ganó la espalda de la defensa y batió al portero Adam Mouak. En el segundo tiempo, Guillermo Trujillano aprovechó un pase de Eloi Gómez para quedar mano a mano y colocar el balón junto al poste para el 2-0 definitivo.

España había debutado con un 5-0 sobre China y selló su clasificación en la segunda jornada con un 15-0 ante Fiyi. Marruecos también avanzó a dieciseisavos. Terminó con cuatro puntos, los mismos que China, que goleó 8-0 a Fiyi en el otro partido del grupo y se quedó a un gol de igualar la diferencia de los marroquíes.

Croacia goleó a Cuba y se quedó con el liderato

Croacia derrotó 7-0 a Cuba y terminó invicta en el Grupo F. Los europeos encaminaron la goleada desde el primer tiempo, cuando se fueron al descanso con una ventaja de 4-0. Ruso marcó dos veces antes del 21’ y completó su triplete en el complemento. Ježić aportó otros dos tantos.

Croacia sumó siete puntos después de empatar 1-1 con Senegal en su estreno y vencer 4-0 a Tayikistán en la segunda jornada. La goleada ante los cubanos le permitió cerrar con 12 tantos a favor y apenas uno en contra.

Senegal, que llegó a la última jornada igualado en puntos con Croacia, se adelantó ante Tayikistán con un gol de Ndiaye, pero recibió el empate de penal al 60’. El 1-1 dejó a los africanos en el segundo puesto con cinco puntos, mientras que Cuba se despidió del torneo con tres derrotas.

Italia también avanzó con paso perfecto

Italia venció 3-1 a Uzbekistán y se quedó con el primer lugar del Grupo E con nueve puntos. La vigente campeona europea de la categoría llegó al cierre con la clasificación asegurada y le bastaba el empate para conservar el liderato.

Italia abrió su participación con un 6-0 ante Jamaica y después derrotó 2-1 a Costa de Marfil. Con los tres tantos de su último partido, el conjunto italiano terminó la fase de grupos con 11 goles a favor y dos en contra.

Uzbekistán venía de golear 6-2 a Jamaica, pero la derrota ante Italia lo dejó en el tercer puesto con tres unidades. Costa de Marfil se quedó con el segundo boleto directo del grupo al vencer 3-1 a Jamaica y alcanzar seis puntos.