El delantero mexicano Julián Quiñones tuvo una noche espectacular con el Al-Qadisiya, luego de marcar un doblete en la goleada 5-1 sobre el Shabab Al-Ahli, equipo dirigido por el brasileño André Jardine, exentrenador del América.

El atacante azteca fue protagonista del encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de Asia, al conseguir dos anotaciones en apenas 13 minutos y encaminar a su equipo hacia una contundente victoria internacional.

Julián Quiñones marca doblete en 13 minutos ante André Jardine

El mexicano necesitó solamente tres minutos para abrir el marcador. Quiñones sorprendió a la defensa rival con un potente disparo de derecha desde las inmediaciones de los tres cuartos de cancha, superando al guardameta del conjunto emiratí.

La segunda anotación llegó apenas 10 minutos después. En esta ocasión, el delantero aprovechó una asistencia del neerlandés Tijjani Reijnders para definir con un disparo raso y cruzado que terminó en el fondo de las redes.

De esta manera, Julián Quiñones marcó dos goles en los primeros 13 minutos, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras del compromiso.

Al-Qadisiya golea 5-1 al equipo de André Jardine

El dominio del conjunto de Quiñones continuó durante el encuentro y terminó reflejándose en el marcador con una goleada de 5-1 sobre el Shabab Al-Ahli.

Además del doblete del mexicano, Tijjani Reijnders amplió la ventaja con anotaciones al minuto 61 y 77, mientras que Abdulla Al Salem consiguió el quinto tanto para el Al-Qadisiya.

Por parte del conjunto dirigido por André Jardine, Mateusão fue el encargado de marcar el único gol de su equipo.

Julián Quiñones sigue brillando en el futbol asiático

Con esta actuación, Julián Quiñones volvió a demostrar su importancia dentro del Al-Qadisiya, gracias a su contundencia frente al arco y su capacidad para marcar diferencias en compromisos internacionales.

El delantero mexicano fue uno de los protagonistas de una victoria que también tuvo un ingrediente especial por el enfrentamiento ante el equipo de André Jardine, quien dirigió al América antes de llegar al futbol asiático.