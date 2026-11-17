La justicia española condenó a un aficionado del Real Oviedo por realizar insultos y gestos racistas contra Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, durante un partido de LaLiga disputado el 24 de agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere. El acusado recibió una pena de 11 meses de prisión, además de una multa económica y restricciones para asistir a encuentros de futbol profesional.

Los hechos ocurrieron cuando Mbappé celebraba un gol junto a sus compañeros. Desde las gradas, un espectador comenzó a realizar sonidos de monos y gestos ofensivos relacionados con el color de piel del futbolista francés.

El incidente quedó registrado por las cámaras de un programa de televisión y posteriormente se difundió en redes sociales y distintos medios de comunicación. Las imágenes alcanzaron más de 305 millones de visualizaciones, lo que dio al caso una repercusión internacional.

Tras lo sucedido, LaLiga presentó una denuncia y el Real Madrid se incorporó al procedimiento como acusación particular para exigir responsabilidades por los actos discriminatorios contra su jugador.

Durante la investigación se reunieron diferentes pruebas, entre ellas un informe pericial de lectura de labios, que ayudaron a esclarecer lo ocurrido. Finalmente, el acusado reconoció su responsabilidad y aceptó haber cometido un delito contra la dignidad de las personas por motivos racistas.

¿Cuál fue la sentencia contra el aficionado que insultó a Mbappé?

La Audiencia Provincial de Asturias impuso al aficionado una condena de 11 meses de prisión y una multa de 1,440 euros.

Sin embargo, la pena de cárcel quedó condicionada al cumplimiento de determinadas medidas durante dos años. Entre ellas, el condenado no podrá acercarse a Kylian Mbappé ni ingresar a estadios donde se disputen partidos de futbol profesional.

Además, recibió una inhabilitación de tres años y once meses para ejercer actividades profesionales relacionadas con la educación, el deporte y el tiempo libre.

Real Madrid celebra la condena por racismo contra Mbappé

Tras conocerse la resolución, el Real Madrid manifestó su satisfacción por la sentencia y reiteró su compromiso de combatir el racismo y erradicar cualquier comportamiento discriminatorio dentro del futbol y el deporte en general.

El conjunto merengue también recordó que este caso se suma a otras resoluciones judiciales relacionadas con insultos racistas contra sus futbolistas.

La condena representa un nuevo antecedente judicial en la lucha contra el racismo en el futbol español y refuerza la importancia de denunciar los actos discriminatorios que se producen en los estadios.