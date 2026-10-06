¡Con el más grande! Alexis Vega despide a Lionel Messi con foto de Qatar 2022

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó reacciones alrededor del mundo y Alexis Vega, delantero mexicano de los Diablos Rojos del Toluca, no dejó pasar la oportunidad de recordar el momento que compartió con el astro argentino durante el Mundial de Qatar 2022.

A través de su cuenta de Instagram, Alexis Vega publicó una historia con una fotografía en la que aparece junto a Messi durante el partido entre México y Argentina correspondiente a la fase de grupos de Qatar 2022.

Vega compartió el momento en que se pudo enfrentar a Lionel Messi Instagram: alexisvega.9

El delantero del Toluca acompañó la imagen con un mensaje en el que expresó su admiración y respeto por el futbolista argentino, a quien calificó como el mejor jugador de todos los tiempos.

Hoy Messi se despide de su Selección. Me quedo con el recuerdo de haber tenido el privilegio de enfrentarlo. Una foto para el recuerdo con el más grande de todos los tiempos”.

Alexis Vega recordó su encuentro con Messi en Qatar 2022

La fotografía corresponde al duelo que México y Argentina disputaron en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

En aquel encuentro, Lionel Messi fue protagonista al marcar el primer gol de Argentina y abrir el camino para la victoria de la Albiceleste. Posteriormente, Enzo Fernández amplió la ventaja para sentenciar el triunfo argentino por 2-0.

Para Vega, aquel partido representó la oportunidad de enfrentarse directamente a una de las máximas figuras en la historia del futbol mundial.

Alexis Vega se rinde ante Lionel Messi

Con su publicación, Alexis Vega se sumó a las numerosas muestras de reconocimiento hacia Lionel Messi en el marco de su despedida de la Selección Argentina.

El atacante mexicano aprovechó el momento para recordar aquel encuentro y compartir con sus seguidores una fotografía junto al campeón del mundo, acompañada por un mensaje que dejó clara su admiración por el astro argentino.

La publicación de Vega y Messi rápidamente llamó la atención entre los aficionados mexicanos, especialmente por tratarse de un recuerdo de uno de los partidos más importantes que Alaxis disputó en sus carreras.