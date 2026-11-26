Los mensajes de Altagracia Reynoso, esposa del lanzador dominicano Luis Ortiz, se convirtieron en una de las pruebas presentadas por la fiscalía en el juicio por la presunta manipulación de lanzamientos en las Grandes Ligas.

La esposa del serpentinero de los Cleveland Guardians le pidió eliminar sus conversaciones y realizar un depósito a nombre de otra persona, apenas unas horas después de uno de los partidos en los que presuntamente alteró sus pitcheos para beneficiar a un grupo de apostadores.

Los mensajes, fechados el 27 de junio de 2025, fueron presentados ante un jurado en un tribunal federal de Brooklyn, donde Ortiz y su compatriota Emmanuel Clase enfrentan cargos relacionados con fraude electrónico, soborno deportivo y lavado de dinero.

“¿Y si es un agente encubierto?”, “¿y si es una trampa?” y “Luis, es tu futuro”, fueron algunos de los mensajes que Reynoso envió al pelotero dominicano.

Minutos más tarde, la esposa del lanzador le pidió borrar todas las conversaciones, realizar un depósito a nombre de otra persona y eliminar las pruebas.

“No, eso no se va a enviar a mi nombre, no”, respondió Ortiz, de acuerdo con las conversaciones que fueron traducidas del español al inglés para su presentación durante el juicio.

Hasta el momento, Altagracia Reynoso no enfrenta cargos y tampoco se esclareció a quién o a qué se refería en algunos de sus mensajes, los cuales fueron parcialmente censurados.

Las apuestas que comprometen a Luis Ortiz

A diferencia de Emmanuel Clase, quien es señalado por la presunta manipulación de al menos 18 lanzamientos en 17 partidos, Luis Ortiz enfrenta acusaciones relacionadas con dos pitcheos durante la temporada 2025.

El primero ocurrió el 15 de junio ante los Seattle Mariners, mientras que el segundo se registró 12 días después, frente a los St. Louis Cardinals, el mismo día en el que intercambió los mensajes con su esposa.

De acuerdo con el testimonio de un directivo de la casa de apuestas FanDuel, Enoc Peña, identificado por un testigo como colaborador cercano de Clase, obtuvo ganancias de aproximadamente 12 mil dólares por sus apuestas sobre un lanzamiento de Ortiz ante Seattle.

Algunas de las cuentas involucradas también realizaron apuestas considerables durante el encuentro ante San Luis. Al menos cinco de ellas fueron suspendidas durante junio de 2025.

La defensa de los lanzadores dominicanos

Tanto Luis Ortiz como Emmanuel Clase negaron haber cometido irregularidades.

El receptor Bo Naylor, excompañero de ambos en Cleveland, declaró a favor de la defensa y aseguró que no encontró nada fuera de lo habitual en los lanzamientos cuestionados, pues correspondían a estrategias que podían utilizarse contra los bateadores que enfrentaron.

Las Grandes Ligas separaron a Ortiz de la actividad el 3 de julio de 2025 y adoptaron la misma medida con Clase aproximadamente cuatro semanas después.

La fiscalía concluyó la presentación de sus pruebas el martes, mientras que el juicio se reanudará el próximo lunes 30 de noviembre.