¡El beisbol mexicano cruza la frontera! Llega a TV abierta en Estados Unidos

El beisbol mexicano cruza la frontera para llegar a la televisión abierta de Estados Unidos. Los Algodoneros de Guasave anunciaron una alianza con Estrella TV, que transmitirá todos sus partidos como locales a partir de esta temporada de la Liga Mexicana del Pacífico Banamex..

La primera transmisión será el 15 de octubre, cuando los Algodoneros reciban a los Cañeros de Los Mochis en el Kuroda Park. El clásico del norte de Sinaloa servirá como presentación del equipo ante su nueva audiencia al otro lado de la frontera.

El acuerdo busca acercar la pelota invernal a la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos, además de conquistar a espectadores estadounidenses con el estilo de juego y el ambiente que distinguen al circuito.

Alfredo Arámburo Nájar, presidente de los Algodoneros, y Fernando García Magallán, director general de la organización, presentaron la alianza durante una participación en el programa Don Cheto al Aire, de acuerdo con el comunicado difundido por la liga.

Los directivos destacaron que las transmisiones permitirán compartir la experiencia del beisbol en México, donde la afición mantiene una relación con sus equipos que va más allá de los resultados en el terreno.

Pelota pequeña y pimienta para Estados Unidos

Arámburo Nájar señaló que uno de los atractivos para esta nueva audiencia será observar una propuesta diferente a la que habitualmente encuentra en Grandes Ligas, con protagonismo de los toques de bola y la estrategia.

Acá en los Estados Unidos vemos un beisbol de mucho poder, muchos jonrones, pero en México verán algo diferente, porque en la LMPB tenemos un beisbol de mucho toque de bola, es la clásica pelota latina, la pimienta con que se juega en nuestro país, la tiene que ver la gente de por acá”, expresó Arámburo Nájar.

El presidente de los Algodoneros también resaltó la pasión con la que se vive cada encuentro durante el invierno y describió el arraigo de este deporte entre los aficionados del circuito como una religión.

García Magallán agregó que la organización quiere compartir esa experiencia tanto con los mexicanos que viven en Estados Unidos como con los propios estadounidenses, al considerar que el beisbol es un estilo de vida en México.

Don Cheto celebró la llegada de los Algodoneros a la programación de Estrella TV e invitó al público a seguir el estreno de las transmisiones frente a los Cañeros de Los Mochis.

Arámburo Nájar y García Magallán también dejaron abierta la invitación al conductor para visitar Guasave y lanzar la primera bola en un encuentro de los blanquiazules durante esta temporada.