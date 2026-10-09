Atlético de Madrid se burla del Real Madrid por la recuperación de Valverde: “Milagrosa”

El Atlético de Madrid lanzó una indirecta al Real Madrid por la rápida recuperación de Federico Valverde, quien volvió a entrenarse con sus compañeros apenas tres semanas después de sufrir un esguince de tobillo izquierdo de grado tres durante el derbi madrileño.

El conjunto rojiblanco aprovechó la evolución del mediocampista uruguayo para publicar un mensaje sarcástico en sus redes sociales, en el que cuestionó irónicamente el diagnóstico inicial de la lesión. La publicación reavivó la polémica entre ambos clubes, cuya rivalidad sumó un nuevo capítulo tras el derbi del pasado 20 de septiembre.

Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada”, escribió el Atlético en su cuenta oficial de X.

El mensaje estuvo acompañado de etiquetas como #RecuperaciónMilagrosa, #ParteMédico y #EsguinceGrado3, con las que el club rojiblanco dejó clara la intención irónica de su publicación. La indirecta apuntó al tiempo que necesitó Valverde para volver a trabajar con el grupo, pese a la gravedad de la lesión reportada por el conjunto madridista.

¿Qué pasó con Federico Valverde en el derbi madrileño?

La polémica se originó durante el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid, disputado el 20 de septiembre en el estadio Metropolitano, donde el conjunto rojiblanco se impuso por 2-1.

Durante el encuentro, el surcoreano Kang-in Lee protagonizó una entrada sobre Valverde que provocó reclamos por parte del equipo blanco. El mediocampista uruguayo terminó con molestias en el tobillo izquierdo, lo que encendió las alarmas en el Real Madrid.

Dos días después, el 22 de septiembre, el club madridista publicó un parte médico en el que informó que el futbolista sufría un esguince de tobillo izquierdo de grado tres, pendiente de evolución.

La lesión generó preocupación debido al tiempo de recuperación que habitualmente puede requerir una dolencia de esa gravedad. Por ello, el regreso de Valverde a los entrenamientos colectivos, apenas tres semanas después, llamó la atención y provocó la reacción del Atlético.

Valverde vuelve y Mourinho mantiene la duda

La recuperación de Federico Valverde avanzó más rápido de lo esperado y el uruguayo volvió a entrenarse con el resto de sus compañeros en Valdebebas antes del partido contra el Villarreal, programado para este sábado 10 de octubre.

El futbolista fue incluido en la convocatoria del Real Madrid para el encuentro, aunque su participación todavía estaba en duda. El entrenador José Mourinho explicó que debía evaluar sus condiciones físicas antes de decidir si podía utilizarlo.

Fede es la duda, Valverde es el problema que ha llegado hasta hoy. Hoy tendremos que decidir cómo va a ser mañana”, señaló el técnico portugués, de acuerdo con reportes de la prensa española.

Por tanto, regresar a los entrenamientos y entrar en la convocatoria no significaba necesariamente que el mediocampista estuviera listo para disputar el partido.

Atlético y Real Madrid, un nuevo capítulo de rivalidad

La publicación del Atlético de Madrid convirtió la recuperación de Valverde en un nuevo motivo de discusión entre las aficiones de ambos equipos. El club rojiblanco aprovechó la evolución médica del uruguayo para lanzar una provocación que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Más allá de la ironía, el episodio volvió a poner en el centro del debate la lesión sufrida durante el derbi y la rapidez con la que el jugador regresó a los entrenamientos.

Ahora, la atención está puesta en la decisión de Mourinho sobre la posible participación de Federico Valverde ante el Villarreal, mientras la rivalidad entre Atlético y Real Madrid suma otra polémica fuera del terreno de juego.