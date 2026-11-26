Aquivaldo Mosquera y Jorge ‘Chatón’ Enríquez se enfrentarán en la segunda edición de Ring Royale, el evento de boxeo entre celebridades creado por Poncho de Nigris. El combate, anunciado este jueves 26 de noviembre, trasladará al ring la rivalidad entre América y Chivas.

Mosquera, exjugador de las Águilas, ya había sido confirmado como participante; sin embargo, faltaba conocer a su rival. La organización reveló que será Enríquez, quien jugó para el Guadalajara, en una pelea que reunirá a dos exfutbolistas identificados con los clubes protagonistas del Clásico Nacional.

El encuentro se realizará el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey. Aunque se trata de una pelea de exhibición, los participantes deberán prepararse durante los meses previos para llegar en las mejores condiciones al combate.

Dos exfutbolistas con pasado en América y Chivas

Mosquera acumuló casi 200 apariciones con la camiseta del América, mientras que Enríquez superó los 130 partidos como jugador de Chivas. Sus trayectorias en ambos equipos dan al enfrentamiento un componente de rivalidad futbolística que ahora se trasladará al cuadrilátero.

El colombiano y el mexicano dejarán por una noche lo que hicieron en el terreno de juego para medirse con guantes. La pelea se suma a la propuesta de Ring Royale, que reúne a figuras conocidas de distintos ámbitos en combates de exhibición.

La primera edición del evento generó conversación, particularmente por el enfrentamiento entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. La siguiente entrega está programada para 2027 y ya comenzó a generar expectativa con el anuncio de sus participantes.

Los combates y participantes anunciados

Antes de confirmar el duelo entre Mosquera y Enríquez, la única pelea anunciada había sido la de Óscar Burgos contra Ernesto Chavana, dos conductores con amplia trayectoria en la televisión regiomontana.

Además de los dos exfutbolistas, la lista de participantes incluye a Wendy Guevara, Nicola Porcella, Marie Claire Harp y Konan Big, entre otros. Sus nombres están confirmados para el evento, pero todavía no se han anunciado sus respectivos rivales o su labor en el evento.

Con la pelea entre Mosquera y Enríquez, Ring Royale incorpora un enfrentamiento ligado a una de las rivalidades más reconocidas del futbol mexicano. El resto de los cruces de la cartelera aún está pendiente de confirmación.