Ángel Di María elogia a Lionel Messi previo a su despedida: “Es el mejor de la historia”

Ángel Di María, actual jugador de Rosario Central, exintegrante de la Selección Argentina y amigo cercano de Lionel Messi, habló previo a la despedida del astro argentino y recordó con orgullo los años que compartió con el capitán albiceleste.

El mediocampista aseguró que disfrutó al máximo jugar junto a Messi y reiteró que, para él, es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Sé que pasamos muchísimos años juntos y es un orgullo que me haya dirigido Diego y haber jugado con el mejor de la historia, que para mí es Leo”, afirmó Di María.

Además de los momentos que compartieron dentro de la cancha, Di María destacó la amistad que construyó con Messi y que, aseguró, trascendió al futbol.

También lo disfruté muchísimo cuando estuve en París ese año, no es lo mismo el día a día que pasar unos días e irte. Tuve la posibilidad de convivir y compartir, me quedo con esa amistad y que él haya logrado todo con la selección”, explicó.

Di María estará en la despedida de Messi

Ángel Di María confirmó que estará presente en el Monumental de Buenos Aires para acompañar a Lionel Messi en uno de sus últimos partidos con la Selección Argentina.

El exjugador del Benfica y Real Madrid reveló que ya le avisó al astro argentino que estará presente y que disfrutará desde las tribunas el que podría ser uno de sus últimos encuentros con la Albiceleste.

Le avisé que iba, lo veré antes del partido. Lo veré desde afuera y disfrutaré de este baile como todos los argentinos”, declaró.

Di María celebra la felicidad de Messi

Por otra parte, el futbolista de Rosario Central aseguró que le da gusto ver a Messi disfrutar esta etapa con la Selección Argentina, especialmente después de haberlo visto conquistar los principales títulos con la Albiceleste.

Vi fotos y videos y verlo con esa felicidad y tranquilidad de saber que lo dio todo es lo que nos hace feliz, así que lo tiene que disfrutar muchísimo y agradecerle de por vida”, comentó.

Para Di María, compartir tantos años con Messi y verlo alcanzar la gloria con Argentina es uno de los recuerdos más importantes de su carrera.