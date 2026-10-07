Xalapa celebrará la 13ª edición del Festival Cuentos y Flores

XALAPA, Ver.— El Festival Internacional Cuentos y Flores celebrará su 13ª edición del 12 al 18 de octubre en esta capital veracruzana, con una programación que combina funciones escolares, galas, recorridos de leyendas y actividades para público infantil, juvenil y adulto.

El director artístico, Iván Zepeda Valdés, conocido como El cuentero cordobés, confirmó que el encuentro reunirá a seis narradores de Costa Rica, Argentina, Guatemala y México.

El festival es para todo público, sobre todo para las infancias, que es el público al que más llegamos”, explicó. La programación incluye funciones para adultos, como Historias íntimas, prevista para el viernes en La Tasca del Cantor, en la calle Xicoténcatl.

La inauguración será el lunes 12 de octubre a las 17:00 horas, en Parque Juárez, donde iniciará una semana de actividades que alternan espacios culturales, cafés y foros comunitarios. El martes, aprovechando la coincidencia de la edición número 13 con el martes 13, se presentará Buena o Mala Suerte en el café Magia y Hechicería, ubicado en Zaragoza.

Los espectáculos se realizarán al aire libre y en espacios tradicionales. Especial.

El jueves a las 17:00 horas se realizará la gala para todo público en el Teatro J. J. Herrera con tres de los invitados internacionales. El sábado, en el Foro Guadalupe Balderas del Centro Recreativo Xalapeño se llevará a cabo la gala infantil, dirigida a niñas y niños de preescolar.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, iniciará el Recorrido de Leyendas del Mundo, que partirá de Parque Juárez y avanzará por calles y callejones hasta el barrio mágico de Xallitic. Ahí, Zepeda, caracterizado como el marqués, narrará una leyenda de Xalapa mientras los invitados compartirán relatos de sus lugares de origen.

La clausura del Festival Cuentos y Flores será el domingo 18 de octubre a las 12:00 horas, en la plaza Paseo Jardines, en Lázaro Cárdenas, “lo que permitirá ampliar nuestro público porque ahí podemos llegar a gente que igual y no conocemos o no sabe de la existencia del festival”.